Казахстан отмечает День учителя: что изменилось в работе педагогов за последние годы

Сегодня в организациях образования страны работают около 600 тыс. педагогов: более 420 тыс. — в школах, свыше 100 тыс. — в детских садах и около 43 тыс. — в колледжах. Профессиональный праздник педагогов в Казахстане с 2023 года отмечается одновременно со Всемирным днем учителя.

В стране последовательно принимаются меры по повышению статуса и социальной защищенности учителей. С 2020 года заработная плата педагогов увеличилась вдвое. Дополнительные надбавки за квалификацию, стаж, условия труда, наставничество и другие профессиональные достижения получают более 500 тыс. учителей. В сельской местности зарплата педагогов как минимум на 25% выше, чем у городских коллег. Растет и интерес молодежи к профессии.

В 2025–2026 учебном году в организации образования Казахстана трудоустроили более 10 тыс. молодых специалистов. Более 2 тыс. из них имеют знак «Алтын белгі». Кроме того, за последние пять лет стипендия студентов педагогических специальностей выросла вдвое и с начала 2025–2026 учебного года составляет 84 тыс. тенге. По данным исследования TALIS-2024, 95% учителей Казахстана удовлетворены своей работой, а 71% — заработной платой. При этом 81,5% педагогов считают, что профессия учителя ценится обществом.

Одновременно развивается образовательная инфраструктура. За последние семь лет в стране построили 1301 школу на 1,1 млн ученических мест. В рамках проекта «Келешек мектептері» уже возведено 217 школ нового поколения на 460 тыс. учащихся. Особое внимание уделяется цифровизации образования. С 1 сентября в 500 малокомплектных школах запустили пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта.

В дальнейшем его планируют распространить на все 2,6 тыс. малокомплектных школ. При этом ИИ рассматривается как инструмент для расширения возможностей учителей, а не их замены. Более 340 тыс. педагогов уже прошли повышение квалификации по применению искусственного интеллекта. До конца года планируется обучить еще около 100 тыс. учителей. В сфере образования также сохраняется преемственность поколений.

В Казахстане насчитывается немало педагогических династий, представители которых работают в школах на протяжении нескольких поколений. К примеру, общий стаж семьи Абдрахмановых из Павлодарской области превышает 240 лет, а династии Сейлхановых из области Абай и Шмурыгиных из Северо-Казахстанской области имеют более чем вековой педагогический стаж.