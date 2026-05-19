Казахстан отправил третий миротворческий контингент на Голанские высоты
В Алматы прошла торжественная отправка третьего национального миротворческого контингента Казахстана. 139 военнослужащих будут выполнять задачи миссии ООН на Голанских высотах.
В Алматы состоялась торжественная церемония проводов третьего национального миротворческого контингента Казахстана. Военнослужащие будут проходить службу в составе миссии ООН "Силы по наблюдению за разъединением" на Голанских высотах,передает BAQ.kz.
Мероприятие прошло на базе войсковой части 61993 Десантно-штурмовых войск. В церемонии приняли участие руководство Министерства обороны, представители Центра миротворческих операций, ветераны Вооруженных сил, а также родные и близкие военнослужащих.
Заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков отметил, что участие Казахстана в миротворческих миссиях укрепляет международный авторитет страны и подтверждает ее приверженность принципам мира и безопасности.
"Миротворческая деятельность является одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана. От вашей подготовки, выдержки и верности воинскому долгу зависит авторитет нашей страны в мировом сообществе", - подчеркнул он.
С напутственными словами к военнослужащим также обратился отец одного из миротворцев - сержанта 3-го класса Жандоса Аубакирова. Он пожелал военнослужащим успешного выполнения миссии и благополучного возвращения домой.
В составе третьего миротворческого контингента - 139 военнослужащих Вооруженных сил Казахстана. Командует подразделением подполковник Илияс Алматов. После церемонии миротворцы направились в Международный аэропорт Алматы, откуда вылетят к месту дислокации.
В Министерстве обороны напомнили, что сегодня более 150 казахстанских военнослужащих участвуют в семи миссиях Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке и в Африке. Казахстанские миротворцы работают в Ливане, Сирии, Западной Сахаре, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике.
Военнослужащие выполняют задачи по патрулированию, обеспечению режима прекращения огня, охране блокпостов, разминированию, а также сопровождению и эвакуации персонала ООН.
Ранее два состава казахстанского миротворческого контингента уже проходили службу на Голанских высотах и получили высокую оценку руководства миссии ООН за профессионализм и дисциплину.
