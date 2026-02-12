Контейнерный поезд с кормовой мукой отправлен в Китай при содействии Продкорпорации. Объем партии составил 12,3 тыс. тонн, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Минсельхозе, отгрузки осуществляются в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита делегации Министерства сельского хозяйства РК в Пекин. Напомним, в октябре 2025 года Продкорпорация подписала соглашение с Shandong Hi-speed Qilu о сотрудничестве в сфере экспорта зерновых, кормовых и масличных культур из Казахстана в Китай. В рамках контракта из запланированных 35,4 тыс. тонн кормовой муки уже поставлено заказчикам 22,9 тыс. тонн продукции.