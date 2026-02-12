Казахстан отправил целый поезд с кормовой мукой в Китай
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Контейнерный поезд с кормовой мукой отправлен в Китай при содействии Продкорпорации. Объем партии составил 12,3 тыс. тонн, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Минсельхозе, отгрузки осуществляются в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита делегации Министерства сельского хозяйства РК в Пекин. Напомним, в октябре 2025 года Продкорпорация подписала соглашение с Shandong Hi-speed Qilu о сотрудничестве в сфере экспорта зерновых, кормовых и масличных культур из Казахстана в Китай. В рамках контракта из запланированных 35,4 тыс. тонн кормовой муки уже поставлено заказчикам 22,9 тыс. тонн продукции.
"Китайский рынок в последние два года демонстрирует устойчивый спрос на кормовую муку казахстанского производства. В ответ отечественные агропроизводители наращивают объемы поставок. По итогам 2025 года экспорт кормовой муки в соседнюю страну превысил 2,6 млн тонн, что в два раза больше показателей предыдущего года", – говорится в сообщении ведомства.
Самое читаемое
- Kaspi обратился к казахстанцам с разъяснением по тарифам
- Указ о референдуме будет подписан в ближайшее время – Токаев
- Трое жителей ЗКО продали свои банковские счета мошенникам
- На ярмарке в Астане наблюдается высокий спрос на мясо
- В Казахстане переходят на "умные" счетчики газа: о стоимости рассказали в Мажилисе