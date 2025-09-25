Казахстан отправил в Афганистан более 270 тонн гуманитарной помощи
Груз доставили железнодорожным путём.
Вчера, 23:43
136Фото: Казахстанское агентство международного развития "KazAID"
Казахстан направил крупную партию гуманитарной помощи в Афганистан при содействии Казахстанского агентства международного развития KazAID, передает BAQ.KZ.
Груз весом более 272 тонн прибыл железнодорожным составом из 26 вагонов. В нём находятся палатки, сахар, одеяла, мясные консервы и мука.
Это уже не первая помощь Казахстана соседней стране. В апреле текущего года в Афганистан воздушным путём были доставлены медикаменты, медицинские изделия и средства индивидуальной защиты общим весом свыше трёх тонн.
Казахстан последовательно выступает за развитие добрососедских отношений и готов продолжать оказывать поддержку в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.
