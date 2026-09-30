Казахстан оценил потребность проектов QaJET в $20 млрд

Казахстан оценил совокупную потребность в инвестициях по проектам платформы QaJET примерно в 20 млрд долларов. Деньги потребуются на развитие электросетей и накопителей энергии, возобновляемой энергетики и электрификацию.

Платформу готовят к официальному запуску на COP31 в Анталье в ноябре 2026 года.

До 10 ГВт возобновляемой энергетики

Для QaJET определили три основных направления.

Первое охватывает развитие электросетевого хозяйства и накопителей энергии. Второе касается возобновляемой энергетики. Третье связано с электрификацией транспорта, промышленности, малого и среднего бизнеса.

В рамках платформы предусматривается развитие возобновляемой энергетики мощностью до 10 ГВт, модернизация сетевой инфраструктуры и систем накопления энергии.

К 2035 году добавят более 26 ГВт мощностей

Отдельно в Казахстане действуют планы развития электроэнергетики до 2035 года.

Они предусматривают ввод более 26 ГВт дополнительных генерирующих мощностей. Не менее 8,4 ГВт из этого объема должны приходиться на возобновляемые источники энергии.

QaJET соответствует Стратегии Казахстана по достижению углеродной нейтральности до 2060 года и обновленному национально определяемому вкладу NDC 3.0.

Государственные и частные ресурсы хотят объединить

QaJET должна объединить государственные, международные и частные ресурсы для реализации конкретных энергетических проектов.

«Для Казахстана энергетический переход должен основываться на балансе энергетической безопасности, доступности энергии и экологической устойчивости. Наша задача состоит в том, чтобы создать современную, надежную и технологически развитую энергетическую систему, способную поддерживать долгосрочный экономический рост страны. QaJET призвана объединить государственные, международные и частные ресурсы для реализации конкретных проектов», - сказал вице-министр энергетики Санжар Жаркешов.

30 сентября в Астане прошел второй форум партнеров Казахстанской платформы справедливого энергетического перехода QaJET.

Его организовали Министерство энергетики, Министерство экологии и природных ресурсов и Европейский банк реконструкции и развития.

В форуме участвовали представители государственных органов, международных финансовых институтов, партнеров по развитию, инвесторов и технологических компаний.

Участники обсудили прогресс в разработке QaJET, формирование портфеля приоритетных проектов и механизмы их финансирования.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над портфелем проектов и привлечением финансирования, чтобы подготовить платформу к запуску на COP31.