В Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК состоялось совещание, посвященное дальнейшему курсу цифровой трансформации национальной статистики, передает BAQ.KZ.

Речь идет не просто об обновлении технологий, а о глубинной реформе всей системы сбора и анализа данных, которая должна стать основой для более эффективного и транспарентного государственного управления.

Как отметил председатель Агентства Асет Иргалиев, модернизация статистики — это стратегический выбор, отражающий политическую волю Казахстана "сформировать современную и достоверную инфраструктуру данных".

На сегодняшний день Казахстан входит в число лидеров по внедрению альтернативных источников данных в официальную статистику. Например:

инфляция рассчитывается с помощью фискальных чеков в режиме реального времени,

занятость оценивается по пенсионным взносам,

поведение потребителей — по банковским транзакциям,

туризм — по данным мобильных операторов,

урожайность — через спутниковый мониторинг.

Благодаря этим подходам, точность и оперативность государственных решений возрастает, а традиционные бумажные отчеты отходят на второй план.

По данным Бюро национальной статистики:

на 33% сокращено число форм по административным и ведомственным источникам;

на 24% — число статформ;

доля электронного сбора данных выросла с 88% до 94%;

ускорен расчет ключевых макропоказателей, включая ВВП.

Интеграция с 19 ИТ-системами госорганов и автоматизация позволили не только оптимизировать процессы, но и выявить системные ошибки, особенно в данных аграрного сектора. В связи с этим с 1 августа 2025 года в Казахстане стартует сельскохозяйственная перепись — первая в цифровом формате. Она должна стать отправной точкой для формирования актуальной аграрной политики.

Международные организации — ООН, ОЭСР, МВФ, АБР и Всемирный банк — высоко оценили усилия Казахстана. В 2025 году страна ожидает стать полноправным членом Комитета по статистике и статистической политике ОЭСР.

В перспективе 2025–2027 годов Бюро национальной статистики планирует: перейти на 100% цифровой сбор данных, внедрить ИИ для анализа показателей, запустить биржу данных, создать единую архитектуру хранения и обработки big data, развернуть геоинформационную систему для визуализации статистики.

Председатель АСПИР Асет Иргалиев поручил ускорить внедрение инноваций и продолжить работу по обеспечению достоверности данных — с акцентом на автоматизацию контроля качества и институциональное развитие.