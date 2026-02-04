Казахстан вступает в новый этап развития агропромышленного комплекса. Согласно поручению Главы государства, озвученному в Послании от 8 сентября 2025 года, Правительство в лице Министерства сельского хозяйства внедряет модель прогрессивной агроэкономики. Главные акценты – цифровизация, искусственный интеллект и глубокая переработка продукции, передаёт BAQ.KZ.

Реализация этих целей требует четкого планирования, поэтому сейчас идет разработка Комплексного плана по развитию агроэкономики на 2026–2028 годы. Документ нацелен на создание полноценных цепочек добавленной стоимости – от самого производства сельхозпродукции до ее глубокой переработки, хранения, логистики и выхода на экспорт. Среди ключевых приоритетов выделено развитие перерабатывающей промышленности, формирование агропромышленных кластеров и агрохабов, а также укрепление связей между производством и рынками сбыта.

Такая глубокая модернизация предполагает системное обновление всего аграрного сектора, чтобы сделать его более устойчивым, производительным и конкурентным. В тесной связке с этим направлением Правительством одобрен Комплексный план по развитию животноводства на 2026–2030 годы. Он направлен не только на увеличение поголовья скота, но и на повышение продуктивности, а также улучшение качественной переработки, что позволит значительно расширить экспортные возможности отрасли.

Важным инструментом модернизации станет исполнение поручения Президента по обновлению парка сельхозтехники на уровне 8-10% ежегодно, что позволит технологически перевооружить хозяйства и снизить издержки за счет использования современных машин.

Для практического воплощения этих планов запускается программа долгосрочного льготного кредитования под 6% годовых на покупку племенного поголовья всех видов животных. Дополнительно начнет работу программа льготного кредитования под 5% годовых для пополнения оборотных средств хозяйств без ограничений по видам деятельности. Особое внимание уделено земельному вопросу: чтобы эффективно задействовать потенциал свободных пастбищ, будет запущен единый кредитный продукт под 6% для развития отгонного животноводства. Этот инструмент поможет финансировать создание инфраструктуры – от обводнения земель до покупки мобильных вагончиков и других необходимых расходов.

Чтобы финансовые ресурсы стали доступнее для сельчан, планируется активно привлекать региональные социально-предпринимательские корпорации. При этом все программы кредитования получат надежную опору в виде системы гарантий через институт "Даму", по аналогии с тем, как это уже успешно работает в растениеводстве. Фермеры смогут получать государственную гарантию, покрывающую до 85% суммы кредита при нехватке собственного залогового обеспечения. Это решение открывает доступ к ресурсам для хозяйств, чье имущество в сельской местности ранее не принималось банками в качестве ликвидного залога.

Параллельно с финансовой поддержкой решаются и научно-практические задачи. Например, сейчас прорабатывается вопрос об открытии специализированной лаборатории для эмбрионального размножения крупного рогатого скота.

Комплексный подход затрагивает и сопутствующие отрасли: создаются условия для работы сервисно-заготовительных центров, куда фермеры смогут сдавать шерсть и шкуры. На эти цели выделяются средства на оборотный капитал под 5% годовых. Параллельно решаются вопросы складской и транспортной логистики, что обеспечит бесперебойные поставки сырья на заводы.

Вместе с техническим оснащением предусмотрены меры по привлечению в отрасль новых кадров и созданию достойных социальных условий для тех, кто трудится в животноводстве.

Ожидается, что итогом этой работы станет рост поголовья крупного рогатого скота до 12 млн, мелкого рогатого скота – до 28 млн, а экспорт мяса вырастет в два раза. В рамках расширения экспортного потенциала ключевым вектором станет сертификация продукции по системе Halal. Это необходимо для укрепления позиций Казахстана на премиальных рынках стран Персидского залива и других мусульманских государств.

Важно отметить, что все новые инициативы опираются на уже достигнутые результаты – в последние годы аграрный сектор демонстрирует стабильный рост. Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличивается второй год подряд: в 2025 году он вырос на 5,9% и достиг 9,8 трлн тенге, тогда как годом ранее рост составлял 13,6% при объеме в 8,3 трлн тенге. Этот подъем обеспечен за счет увеличения производства в растениеводстве на 7,8% и в животноводстве на 3,3%.

Столь динамичный рост стал возможен во многом благодаря беспрецедентному объему льготного финансирования. В 2025 году на поддержку АПК было направлено до 1 трлн тенге, что в 10 раз превышает уровень 2021 года. Это позволило охватить господдержкой около 8,5 млн гектаров посевных площадей. В текущем году, согласно поручению Главы государства, данного на расширенном заседании Правительства от 28 января 2025 года, объемы льготного финансирования планируется довести до 1,5 трлн тенге. При этом для обеспечения максимальной отдачи внедряется система сквозного контроля и цифровизации субсидий, что позволит исключить приписки и гарантировать доведение средств до реальных аграриев.

Системная работа по увеличению финансирования началась еще в 2024 году, когда Министерство пересмотрело подходы к господдержке. Лизинг техники, финансирование сезонных работ, помощь перерабатывающим и животноводческим предприятиям стали доступны по ставке 5% годовых. Эта практика будет продолжена, что уже дает свои плоды: за последние два года в стране собрали рекордный урожай зерна – более 50 млн тонн.

Высокие результаты зафиксированы и по другим позициям: собрано более 1 млн тонн бобовых, а урожай масличных культур вырос до 4,8 млн тонн против 3,3 млн тонн годом ранее. Достичь этого помогла своевременная помощь государства, включая запуск программы раннего финансирования посевной еще в октябре 2024 года, а также массовое внедрение современных агротехнологий. Сегодня полученный урожай не только полностью закрывает внутренние потребности страны, но и создает условия для активного наращивания экспорта.

Казахстан обладает прочной сырьевой базой и заметным избытком производства зерна, что дает все предпосылки для перехода от экспорта сырья к его переработке. Страна располагает огромными земельными ресурсами, включая 183 млн гектаров пастбищ и 27,2 млн гектаров пашни. На текущий момент мы поставляем сельхозпродукцию более чем в 70 стран, занимая лидирующие позиции: второе место в мире по экспорту муки, восьмое – по подсолнечному маслу и десятое – по зерновым культурам.

Особого внимания заслуживают успехи на внешних рынках: в маркетинговом году 2024–2025 объем экспорта зерна достиг 13,4 млн тонн. Это лучший результат за последние 20 лет. География поставок постоянно расширяется: возобновлены отгрузки в Иран, Азербайджан и Кыргызстан, открыты рынки Египта, Марокко и Вьетнама. Сейчас ведется работа по выходу на рынки Бельгии, Польши, Норвегии, Великобритании и Португалии, а также укрепляется сотрудничество со странами Персидского залива.

Логическим продолжением экспортной стратегии является углубление переработки сырья внутри страны. Сейчас из 5 млн тонн перерабатываемого зерна около 510 тыс. тонн идет на глубокую переработку. С 2025 года в этой сфере стартовали масштабные инвестиционные проекты. Уже работают три предприятия, выпускающие высокотехнологичную продукцию – от крахмала до биоэтанола. До 2028 года планируется запуск еще пяти крупных заводов с общим объемом инвестиций $2,6 млрд. Это позволит создать тысячи рабочих мест и расширить линейку продукции за счет выпуска аминокислот и витаминов.

Таким образом, переход к прогрессивной агроэкономике формирует в Казахстане принципиально новую модель развития АПК, где во главе угла стоят технологии и глубокая переработка. Реализация этих комплексных мер обеспечит устойчивый рост производства и увеличит добавленную стоимость продукции. Это укрепит позиции страны на мировом рынке и создаст надежную основу для долгосрочной конкурентоспособности нашего сельского хозяйства, напрямую повышая уровень жизни сельского населения.