Казахстан переходит на единые правила международных грузоперевозок

Казахстанские перевозчики будут работать по единым международным правилам, которые действуют в 58 странах. Они определяют ответственность за доставку грузов, порядок заключения договоров и предъявления претензий. Соответствующий закон Курултай принял сразу в двух чтениях.

Речь идет о ратификации Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов - КДПГ. Документ регулирует автомобильные грузоперевозки между государствами и устанавливает общие требования для участников перевозочного процесса.

Как сообщил исполняющий обязанности министра транспорта Максат Калиакпаров, присоединение к конвенции должно облегчить выход казахстанских транспортных компаний на зарубежные рынки.

«Конвенция является основным документом в сфере международных автомобильных перевозок. Она устанавливает единые требования к заключению и оформлению договоров, ответственности перевозчиков», пояснил он.

По словам представителя Минтранса, общие правила создадут более понятные условия для международной торговли и помогут казахстанскому бизнесу расширить географию доставки грузов.

«Применение конвенции будет способствовать развитию экспортно-импортных перевозок, повышению доверия иностранных государств к казахстанским компаниям. Это создаст благоприятные условия для выхода отечественных перевозчиков на международные рынки», отметил Калиакпаров.

Как защитят казахстанских экспортеров

Во время обсуждения депутат Курултая Әбілхайыр Тамабек спросил, что изменится для компаний, отправляющих товары за границу.

«Вы сказали, что эти правила повысят правовую защищенность участников перевозок. Как казахстанские экспортеры почувствуют это на практике? В чем мы сможем увидеть изменения?» обратился депутат к представителю министерства.

В ответ Максат Калиакпаров сообщил, что участники перевозки получат доступ к информации о грузовых документах.

«Это касается непосредственно документооборота при перевозке грузов. Документы смогут видеть не только перевозчики, но и экспортеры, и получатели», пояснил он.

По его словам, такой порядок позволит участникам перевозок получать сведения о грузе и маршруте его следования.

Станут ли казахстанские перевозчики конкурентоспособнее

Депутат Константин Авершин обратил внимание, что единые международные правила сами по себе еще не означают повышения конкурентоспособности бизнеса.

«Достаточно ли только правовых изменений и присоединения к конвенции, чтобы казахстанские перевозчики стали конкурентоспособными?» спросил он.

Максат Калиакпаров ответил, что единые требования будут действовать для всех участников международных перевозок.

«В конвенцию входят 58 стран, большинство государств Евразийского континента, в том числе все страны СНГ. Для осуществления международных перевозок будут приняты единые правила», сообщил он.

По оценке представителя министерства, это должно укрепить позиции казахстанских транспортных компаний на зарубежных рынках.

Что предусматривает конвенция

Документ был принят 19 мая 1956 года в Женеве. Он регулирует порядок заключения, исполнения и прекращения договоров международных автомобильных грузоперевозок.

Конвенция определяет ответственность перевозчиков за нарушение договорных обязательств, устанавливает общие требования к оформлению документов и сроки предъявления претензий.

«Принятие этого документа не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета», подчеркнул Максат Калиакпаров.

Курултай одобрил закон о ратификации конвенции в двух чтениях. Для завершения процедуры документу предстоит пройти оставшиеся предусмотренные законодательством этапы.