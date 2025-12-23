Казахстан переходит на сервисную модель налогового администрирования
Министр финансов РК Мади Такиев на заседании Правительства доложил о переходе на сервисную модель налогового администрирования, направленную на поддержку налогоплательщиков на всех этапах их деятельности.
"Ключевой подход — от "контроля ради контроля" к сервисному сопровождению налогоплательщика с момента регистрации и на протяжении всей деятельности. Это будет обеспечено развитием электронных сервисов и интеграций на платформах Комитета государственных доходов, банков второго уровня и других цифровых каналов", — отметил Мади Такиев.
В числе внедряемых решений:
- предзаполнение деклараций и автоматическое декларирование;
- push-уведомления по важным событиям, например, при постановке на учет по НДС или наступлении срока предоставления отчетности;
- отдельные процессы в "беззаявительном" формате, включая автовозврат госпошлины и автозачет налогов.
После регистрации в качестве плательщика НДС предприниматели смогут пройти базовое обучение на платформе КГД по работе с электронными счет-фактурами (ЭСФ), базовым понятиям по НДС и ключевым срокам отчетности.
Дополнительно будет запущен онлайн-помощник для поддержки налогоплательщиков в цифровых сервисах.
