Казахстан перераспределил 13,5 млн гектаров сельхозземель и ускоряет цифровизацию АПК

Казахстан завершил перераспределение ранее возвращенных сельхозземель. К 1 сентября 2026 года 5,5 млн гектаров передали местным жителям под выпас скота, еще 8 млн гектаров получили сельхозпроизводители по конкурсу, передает BAQ.KZ.

Работа по возврату неиспользуемых участков и земель, предоставленных с нарушениями, началась в 2022 году. К сентябрю 2025 года в хозяйственный оборот успели вернуть 6 млн гектаров, оставшиеся 7,5 млн гектаров распределили в течение следующего года.

Из этого объема 3,5 млн гектаров направили местным жителям для выпаса скота, 4 млн гектаров получили сельхозтоваропроизводители по итогам конкурсов.

Всего с 2022 года государству вернули 15,5 млн гектаров сельхозземель.

Землю распределяют через пастбища и конкурсы

В регионах действуют несколько схем. Земли закрепляют под общественные пастбища, передают права пользования пастбищными угодьями, расширяют границы населенных пунктов и резервируют территории.

Земельные участки для сельхозпроизводства распределяют по Земельному кодексу через конкурсы.

Правительство связывает перераспределение возвращенных угодий с нехваткой пастбищ, расширением производства, занятостью и притоком инвестиций в сельские районы.

ИИ пришел в управление землями и даже на пасеки

Следующий этап связан с цифровым контролем сельхозугодий. Государственные органы расширяют космический мониторинг и геоаналитику, чтобы отслеживать неиспользуемые земли и состояние участков.

В 2026 году искусственный интеллект начали активнее внедрять и непосредственно в сельхозпроизводство.

Один из примеров, платформа Apislab для селекции пчел и управления пасеками. По данным Правительства, ей уже пользуются пчеловодческие хозяйства в нескольких регионах страны.

Дальше цифровые решения планируют распространять на управление ресурсами, селекцию, наблюдение за состоянием посевов и другие производственные процессы.

На аграрную науку направили десятки миллиардов тенге

Казахстан одновременно перестраивает систему аграрных исследований.

Национальный аграрный научно-образовательный центр планируют преобразовать в вертикально выстроенный агрохаб. Сейчас структура объединяет 33 организации, среди которых университеты, научно-исследовательские институты, опытные станции и производственные хозяйства.

На обновление материальной базы в рамках Комплексного плана по семеноводству из республиканского бюджета выделили 16,8 млрд тенге. Такое финансирование на эти цели предусмотрели впервые с 2019 года.

Еще 28,9 млрд тенге направлены на 34 научно-технические программы, стартовавшие в 2024 году. Их реализация завершается в этом году.

115 новых сортов и гибридов готовят к испытаниям

Результаты научных программ должны перейти в хозяйства и производство.

На государственное сортоиспытание планируют передать 115 новых сортов и гибридов сельхозкультур. Ученые готовят климатические карты регионов и методы восстановления здоровья почв.

В животноводстве заявлены 11 новых селекционных достижений и семь технологий содержания и кормления животных. Еще одно направление связано с генетическим профилем национальных пород.

Для перерабатывающей отрасли разрабатывают технологии функциональных продуктов питания и методы выявления фальсифицированной продукции.

Долю научных разработок в производстве хотят довести до 40%

Правительство отдельно оценивает, сколько научных разработок реально доходит до хозяйств.

Сейчас доля внедрения составляет 22%. В 2023 году показатель находился на уровне 17%, в 2024 году вырос до 19%.

К 2030 году его хотят довести до 40%.

Для этого пересмотрели работу Центра трансферта и коммерциализации НАНОЦ. Его задача связана с выводом научных разработок в производство и превращением результатов исследований в продукты, технологии и услуги, которые могут покупать и внедрять хозяйства.

Технические задания для ученых теперь формируют с учетом запросов сельхозпроизводителей.

Новый ячмень, Апорт и картофель in vitro

В 2026 году ученые представили новый сорт ярового ячменя «Батырхан». Он рассчитан на условия засухи и засоленных почв и готовится к государственному сортоиспытанию.

В марте Казахский НИИ плодоовощеводства и южнокорейская VITROSYS INCORPORATION подписали меморандум по созданию системы производства семенного картофеля по технологии in vitro.

В Алматинскую область в апреле завезли более 7 тысяч безвирусных подвоев яблони из Нидерландов. Параллельно Казахстан развивает собственное производство такого посадочного материала.

Продолжается и работа над восстановлением Апорта. Ученые формируют безвирусный генетический материал, проводят молекулярно-генетическую идентификацию образцов и отрабатывают размножение растений in vitro.

Биопестициды и мраморная баранина

В июле НАНОЦ, Казахский НИИ защиты и карантина растений и Институт защиты растений Китайской академии сельскохозяйственных наук договорились о разработке и локализации производства биопестицидов.

Казахстанские ученые уже испытывают биологические средства защиты растений, среди них препараты на основе Metarhizium anisopliae против мароккской саранчи.

Еще одно направление связано с животноводством. Научные организации разработали технологию производства мраморной баранины на основе казахской тонкорунной породы овец и отечественный экструдированный комбикорм для лактирующих верблюдиц.

Исследования продолжаются в генетике, селекции, кормлении и повышении продуктивности животных.

В Казахстане открывают новые аграрные лаборатории

На базе Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина открыли международную лабораторию по управлению отходами. Она занимается переработкой, ресурсосбережением, сельским хозяйством и экологическими технологиями.

В июле на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета появился международный Center for One Health Research.

Центр займется биологической и продовольственной безопасностью, микробиологией, ветеринарией и международными научными проектами.

57 млрд тенге направят двум аграрным вузам

Отдельное финансирование предусмотрено для двух исследовательских университетов.

Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина получит 20,4 млрд тенге из республиканского бюджета.

Казахскому национальному аграрному исследовательскому университету предусмотрено 36,6 млрд тенге.

В общей сложности речь идет о 57 млрд тенге.

Средства пойдут на развитие научной и образовательной базы, обновление оборудования и создание международных исследовательских центров.

Правительство рассчитывает связать несколько процессов сразу. Возвращенные земли должны переходить в хозяйственный оборот, цифровые платформы и космический мониторинг помогать контролировать их состояние, а научные разработки быстрее доходить до производителей.

Главным измеримым показателем этой политики остается доля разработок, которые реально внедряются в хозяйства. Сейчас она составляет 22%, к 2030 году планка установлена на уровне 40%.