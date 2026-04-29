Правила перевозки домбры: чего ждать пассажирам

В Казахстане вопрос внесения изменений в правила перевозки домбры воздушным транспортом все еще находится на стадии рассмотрения. Об этом заявил вице-президент компании Air Astana по наземному обслуживанию Александр Небога, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, правила перевозки музыкальных инструментов в ручной клади или багаже устанавливаются в зависимости от их габаритов. Это связано с тем, что инструменты различаются по видам и размерам. Крупногабаритные музыкальные инструменты и оборудование, как правило, упаковываются отдельно и перевозятся в багажном отсеке.

Что касается небольших музыкальных инструментов, требования к ним официально опубликованы и основаны на действующих в Казахстане стандартах и нормах.

"Кроме того, в настоящее время Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана совместно работают над внесением изменений в действующие требования. В том числе активно обсуждается вопрос перевозки домбры", - отметил Александр Небога.

По его словам, в случае изменения правил соответствующие инструкции будут направлены всем авиаперевозчикам, работающим на территории Казахстана. Таким образом, новые требования будут едиными для всех компаний.