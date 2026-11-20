Казахстан все активнее продает за рубеж не только зерно, но и продукцию с более высокой добавленной стоимостью. За девять месяцев 2026 года экспорт переработанной сельхозпродукции достиг 3,4 млрд долларов –почти на миллиард больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 35%.

При этом меняется и структура аграрного экспорта: доля переработанной продукции увеличилась с 51,3% до 53,3%. Иными словами, все большую часть доходов отрасль получает не от продажи сырья, а от его переработки.

Ежегодно Казахстан производит 18–20 млн тонн пшеницы и 1–1,2 млн тонн кукурузы. В этом году урожай последней достиг 1,7 млн тонн.

Пока глубокая переработка занимает сравнительно небольшое место в зерновой отрасли. Всего в стране перерабатывают более 5 млн тонн зерна ежегодно, однако на глубокую переработку приходится около 510 тыс. тонн.

Тем не менее направление набирает обороты. В 2025 году Казахстан произвел 145,1 тыс. тонн крахмалопродуктов – на 21,8% больше, чем годом ранее. Выпуск биоэтанола достиг 21 тыс. тонн, увеличившись в 2,2 раза.

Следующий шаг – масштабирование производства. До 2029 года в стране планируют запустить шесть крупных предприятий по глубокой переработке пшеницы и кукурузы. Их совокупная мощность составит 5,8 млн тонн сырья в год.

Первые результаты уже есть: предприятия «Казкрахмал» и Fufeng получили первую продукцию. Теперь главная задача – превратить растущие производственные мощности в устойчивый экспортный доход и закрепить за Казахстаном место не только поставщика сельскохозяйственного сырья, но и производителя продукции с высокой добавленной стоимостью.