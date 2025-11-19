В Казахстане стремительно растёт объём услуг в сфере операций с недвижимым имуществом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

По данным Бюро национальной статистики (БНС), в первом полугодии 2025 года компании и индивидуальные предприниматели оказали услуг на 1,4 трлн тенге. Это на 42,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что эквивалентно приросту в 412 млрд тенге, без учёта теневого сектора экономики.

Отрасль демонстрирует уверенный рост уже пятый год подряд. Единственное снижение — на 12% — пришлось на период пандемии. В последующие годы сектор стабильно укреплял позиции и ежегодно увеличивал объёмы оказанных услуг в деньгах от 20% до 39%, что делает его одной из самых динамичных сфер казахстанской экономики.

Региональная структура рынка ожидаемо выделяет Алматы как основной центр активности. Почти половина всех услуг по операциям с недвижимостью в стране — 44,2% — пришлась именно на Южную столицу. Алматы обеспечил и ключевой прирост: из 412 млрд тенге годового увеличения более 258 млрд сгенерировали предприятия и ИП мегаполиса. В итоге за первые шесть месяцев 2025 года объём услуг в городе вырос на 73,8% и достиг 608,8 млрд тенге.

Второе место занимает Астана, где совокупный объём услуг составил 257,1 млрд тенге, что на 26,7% выше, чем годом ранее. В пятёрку крупнейших регионов также вошли Восточно-Казахстанская область, Атырауская область и Карагандинская область, оказавшие услуги на 97,5 млрд, 60,6 млрд и 54,4 млрд тенге соответственно.

Главный драйвер рынка — аренда и управление жилой недвижимостью. Именно этот сегмент формирует почти половину всего объёма услуг: за январь–июнь 2025 года его стоимость достигла 681,5 млрд тенге, увеличившись на 29,6% по сравнению с предыдущим годом. На фоне жилого сегмента аренда офисов, бизнес-центров и административных зданий выглядит значительно скромнее — 180,9 млрд тенге. Однако сравнение здесь условно: стоимость офисных квадратов выше, но объёмы доступных площадей несопоставимы с жилым фондом.

Абсолютным лидером по темпам роста стала аренда площадей в торговых и многофункциональных центрах. За полгода стоимость оказанных услуг увеличилась более чем в семь раз — с 24,9 млрд до 176,3 млрд тенге. Такой скачок эксперты связывают с открытием новых ТРЦ, усилением потребительской активности и ростом спроса на качественные торговые площади.

В числе причин роста рынка аналитики называют не только постепенное удорожание аренды, но и увеличение числа объектов, передаваемых в пользование. По данным БНС, цены на офисную и торговую недвижимость в 2025 году выросли умеренно — в пределах 4–5%, а в жилом сегменте — до 10,5%. Гораздо более существенным фактором стала выдача новых объектов: за девять месяцев 2025 года в эксплуатацию введено 4,9 млн кв. м нежилых зданий — в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Количество новых торговых объектов выросло на 59,3%, зданий культурно-развлекательного назначения — на 84,4%, офисов — на 22,5%.

На фоне быстрого роста объёмов услуг рынок переживает и структурные изменения. За последний год число предприятий и ИП, работающих в секторе, сократилось на 28%, до 6,9 тысячи. В сравнении с 2020 годом это падение почти двукратное. В 2024 году большинство игроков составляли индивидуальные предприниматели — их было 4,3 тысячи, однако они обеспечивали лишь 27,1% стоимостного объёма услуг. Основная доля рынка — 72,9% — приходилась на юридические лица, хотя их число было почти вдвое меньше.

Данные показывают, что рынок аренды недвижимости в Казахстане не просто растёт — он перестраивается, укрупняется и становится более профессионализированным. А развитие новых торговых, офисных и многофункциональных объектов создаёт условия для дальнейшего повышения спроса в ближайшие годы.