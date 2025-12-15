Казахстан оказался во второй сотне мирового рейтинга стран по потреблению алкоголя, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Согласно данным исследования Global Relocate, страна заняла 101-е место из 187, а средний уровень потребления составил 4,5 литра алкоголя на душу населения в год. Это заметно ниже показателей государств, входящих в число мировых лидеров по этому показателю.

Самыми "пьющими" странами рейтинга стали Румыния, Грузия и Чехия. В то же время минимальное потребление алкоголя зафиксировано в Кувейте, Судане и Мавритании. Таким образом, Казахстан располагается ближе к середине списка, демонстрируя умеренный уровень потребления по мировым меркам.

Если сравнивать ситуацию со странами СНГ, то в Казахстане алкоголя употребляют меньше, чем в Молдове, Беларуси, России, Украине, Армении и Кыргызстане. При этом более низкие показатели, чем в РК, зафиксированы в Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане и Таджикистане. Статус Украины в рамках СНГ при этом остается спорным по ряду причин.

На фоне умеренного потребления в стране меняется структура производства алкогольной продукции. По итогам января–октября текущего года среди основных напитков вырос выпуск пива — на 9,2 процента, до 566,6 млн литров, а также водки — на 7 процентов, до 53,5 млн литров. В то же время производство ликёров сократилось на 0,4 процента и составило 2,3 млн литров, коньяка — на 1,9 процента, до 9 млн литров, а виноградного вина — сразу на 21,1 процента, до 14,9 млн литров.

В части обеспечения спроса рынок пива в Казахстане остается одним из самых устойчивых. По итогам января–сентября текущего года отечественные производители покрыли 90,1 процента потребности внутреннего рынка, что лишь незначительно ниже прошлогоднего уровня. За этот период производство пива выросло на 9,4 процента, до 523,4 млн литров, однако импорт увеличился еще быстрее — на 25,1 процента, до 57,4 млн литров. Реализация на внутреннем рынке достигла 559,8 млн литров, увеличившись на 10 процентов за год.

По водке уровень обеспеченности спроса местными компаниями вырос до 85,3 процента против 80,5 процента годом ранее. Производство за девять месяцев увеличилось на 7,2 процента и составило 49,9 млн литров, тогда как импорт сократился на 23,7 процента, до 8,6 млн литров. Объем реализации на внутреннем рынке достиг 57,6 млн литров, что на 0,9 процента больше, чем годом ранее.

Рынок коньяка был обеспечен отечественной продукцией на 79,2 процента. При этом производство сократилось на 5,7 процента, до 8 млн литров, а импорт, наоборот, вырос на 6,8 процента, до 2,1 млн литров. Общая реализация на внутреннем рынке составила 10,1 млн литров.

Наиболее заметное сокращение наблюдается на рынке вина. Уровень обеспеченности спроса составил 64,9 процента, при этом и производство, и импорт показали снижение. Выпуск сократился на 18 процентов, до 14,9 млн литров, импорт — на 21,8 процента, до 8 млн литров. Реализация вина на внутреннем рынке уменьшилась на 19,6 процента и составила 22,8 млн литров.

В целом данные показывают, что при относительно умеренном уровне потребления алкоголя Казахстан переживает структурные изменения на алкогольном рынке, где растет роль пива и водки, а спрос на вино и крепкие напитки типа коньяка постепенно снижается.