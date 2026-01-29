Премьер-министр Олжас Бектенов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, передает BAQ.KZ.

Рассмотрены вопросы поддержки инвесторов и совместного формирования в Казахстане высокотехнологичных производств нового поколения с широким применением искусственного интеллекта и цифровых решений.

По поручению Главы государства Правительством ведется работа по внедрению проактивной инвестиционной политики. Развитие искусственного интеллекта и цифровая трансформация определены одним из национальных приоритетов. Для реализации поставленных задач выстроена институциональная архитектура: создан Совет по развитию ИИ при Президенте с участием международных экспертов и действует Цифровой штаб. Для укрепления цифрового кластера открыт международный центр ИИ Alem.ai, параллельно реализуются инфраструктурные проекты, включая "Долину ЦОДов", а также экосистему Astana Hub.

Как сообщается, для масштабирования технологических проектов запущен Фонд венчурных инвестиций как акселератор стартапов. На казахстанский рынок уже пришли компании-единороги с оценкой более $1 млрд, включая Playrix, Mytona и NetCracker.