Казахстан планирует довести экспорт IT-услуг до $1,2 млрд
Премьер-министр Олжас Бектенов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, передает BAQ.KZ.
Рассмотрены вопросы поддержки инвесторов и совместного формирования в Казахстане высокотехнологичных производств нового поколения с широким применением искусственного интеллекта и цифровых решений.
По поручению Главы государства Правительством ведется работа по внедрению проактивной инвестиционной политики. Развитие искусственного интеллекта и цифровая трансформация определены одним из национальных приоритетов. Для реализации поставленных задач выстроена институциональная архитектура: создан Совет по развитию ИИ при Президенте с участием международных экспертов и действует Цифровой штаб. Для укрепления цифрового кластера открыт международный центр ИИ Alem.ai, параллельно реализуются инфраструктурные проекты, включая "Долину ЦОДов", а также экосистему Astana Hub.
Как сообщается, для масштабирования технологических проектов запущен Фонд венчурных инвестиций как акселератор стартапов. На казахстанский рынок уже пришли компании-единороги с оценкой более $1 млрд, включая Playrix, Mytona и NetCracker.
"Реализуемая в соответствии с установками Президента страны стратегия нацелена на опережающее развитие цифрового сектора и доведение объема экспорта IT-услуг до 1,2 млрд долларов в текущем году. В целом, цифровая трансформация и развитие ИИ для нас являются важным элементом устойчивого экономического роста, повышения эффективности государственного управления и качества жизни граждан. При этом Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах и готово совместно находить решения, способствующие вашему успеху и развитию нашей страны", — отметил Олжас Бектенов, обращаясь к участникам заседания.
