В Казахстане ведется работа по совершенствованию методики налогообложения в сфере транспортировки и самовывоза нефти, а также по предотвращению потерь бюджета. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин на брифинге в Правительстве, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, при налогообложении отдельных операций возникают доначисления, а официальная международная методология, на которую ориентируются трейдеры, привязана к рыночным трендам.

"При налогообложении по отдельным операциям возникают доначисления. На рынке она, как правило, торгуется с премией, но при этом официальная методология — международная — привязана к трендам. Получается, что планируется и внедрение, и системное решение этого вопроса. Либо же компании сейчас оказываются в уязвимом положении", — пояснил Азамат Амрин.

Он отметил, что с ноября 2022 года действует контроль по транспортировке и самовывозу, и уже имеются судебные решения в пользу государства.