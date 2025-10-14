Казахстан планирует изменить методику налогообложения в нефтяной сфере
Казахстан совершенствует налоговый контроль, чтобы избежать потерь бюджета.
В Казахстане ведется работа по совершенствованию методики налогообложения в сфере транспортировки и самовывоза нефти, а также по предотвращению потерь бюджета. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин на брифинге в Правительстве, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, при налогообложении отдельных операций возникают доначисления, а официальная международная методология, на которую ориентируются трейдеры, привязана к рыночным трендам.
"При налогообложении по отдельным операциям возникают доначисления. На рынке она, как правило, торгуется с премией, но при этом официальная методология — международная — привязана к трендам. Получается, что планируется и внедрение, и системное решение этого вопроса. Либо же компании сейчас оказываются в уязвимом положении", — пояснил Азамат Амрин.
Он отметил, что с ноября 2022 года действует контроль по транспортировке и самовывозу, и уже имеются судебные решения в пользу государства.
"На данный момент уже есть судебные решения в нашу пользу, и мы будем продолжать эту работу, чтобы не допустить потерь бюджета, во-первых. Во-вторых, необходимо изменить методику совместно с нефтяными компаниями и энергетическим сектором. Эту работу мы ведем. Также мы взаимодействуем с основными поставщиками", — сообщил первый вице-министр.
