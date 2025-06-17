Казахстан намерен модернизировать региональный авиапарк за счёт закупки современных турбовинтовых самолётов производства французско-итальянской компании. Об этом шла речь на встрече председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиевой с вице-президентом ATR по продажам в Европе и Центральной Азии Жеромом Габори, передает BAQ.KZ.

Переговоры прошли в Париже на полях совещания генеральных директоров гражданской авиации Европейского и Северо-Атлантического бюро ИКАО.

В ходе встречи обсуждались перспективы поставки самолётов ATR, вопросы технического обслуживания, обучения персонала, а также возможности локализации сервисных мощностей в Казахстане.

Отмечается, что казахстанская авиакомпания рассматривает приобретение турбовинтовых самолётов для выполнения полётов в новые строящиеся аэропорты страны — Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли.

Стороны также уделили внимание вопросам устойчивого развития авиаотрасли: особый акцент был сделан на повышение топливной эффективности и снижение углеродного следа региональных перевозок.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в развитии партнёрства и продолжении диалога в целях модернизации авиационной инфраструктуры Казахстана.