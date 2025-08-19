К 2028 году Казахстан намерен полностью обеспечить себя основными продуктами питания. Об этом шла речь на совещании у вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина, где обсуждалась продовольственная безопасность страны, передает BAQ.KZ.

Продовольственная безопасность опирается на два ключевых направления: физическую доступность продуктов — под контролем Министерства сельского хозяйства, и экономическую доступность — под кураторством Министерства торговли и интеграции.

По данным Минсельхоза, с 2021 по 2024 годы валовая продукция сельского хозяйства выросла на 11,3% — с 7,5 до 8,3 трлн тенге. Особенно заметен рост в растениеводстве (+14%) и животноводстве (+5,6%). В первом полугодии 2025 года рост составил 3,7% (1,8 трлн тенге).

В 2025 году увеличены посевные площади до 23,6 млн га. Одновременно расширены посадки социально значимых и высокорентабельных культур: масличных — до 4 млн га, картофеля — до 131,2 тыс. га.

Животноводство также демонстрирует рост: крупного рогатого скота — на 8,3%, овец и коз — на 0,8%, лошадей — на 4,7%, птицы — на 2,7%. Производство продуктов питания увеличилось на 10,5% и составило 1,8 трлн тенге.

"Казахстан обеспечивает себя основными продуктами на 80–100% и более. Мясо, молоко, яйца, овощи, мука — всё это производится в достаточном объёме для жителей страны. Импорт сохраняется только по мясу птицы, колбасам, сырам, сахару и рыбе", — отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Для снижения зависимости от импорта реализуются инвестиционные проекты. С 2022 по 2024 годы введено 17 птицефабрик мощностью 144 тыс. тонн, что позволило повысить обеспеченность мясом птицы с 67% до 79%. До 2028 года планируется запуск ещё 41 предприятия, что позволит выйти на полное самообеспечение.

Количество молочных ферм выросло с 19 в 2019 году до 69 в 2025 году, ещё 47 строятся. После ввода всех 116 ферм производство молока увеличится на 600 тыс. тонн в год, что обеспечит потребность страны в сырах и твороге.

Для стабилизации цен Министерство торговли и интеграции проводит меры по сдерживанию роста цен на социальные продукты. С начала года рост цен замедлился: если в среднем индекс СЗПТ составил 8%, то с апреля по август рост составил от 1,6% до 0,1%.

По словам первого вице-министра Айжан Бижановой, цены на большинство социально значимых продуктов в Казахстане остаются самыми низкими в ЕАЭС.

В рамках поддержки отечественного производства МТИ готовит изменения в законодательство, в том числе по сроку отсрочки платежей за поставки (до 30 дней), а также внедряет механизм общественного контроля за размещением казахстанских товаров на полках через систему "Сапалы өнім".

На совещании Серик Жумангарин дал поручения для ускорения работы по обеспечению доступности казахстанской продукции жителям страны.