В Казахстане до 2027 года реализуют 202 инвестиционных проекта в агропромышленном комплексе для укрепления продовольственной безопасности и снижения импортозависимости. Об этом сообщил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин на совещании по масштабированию проектов в АПК и сдерживанию инфляции, передает BAQ.KZ.

По словам вице-министра сельского хозяйства Ермека Кенжеханулы, в рамках концепции "Заказ на инвестиции" будут развиваться 12 направлений – от производства мяса птицы и молочной продукции до глубокой переработки зерна, картофеля, овощей, шкур и шерсти.

Сейчас Казахстан наиболее зависит от импорта по ряду продуктов: сыры и творог (обеспеченность 52%), колбасные изделия (60%), рыба (67%), сахар (33%), мясо птицы (79%). Новые проекты позволят в ближайшие годы достичь полного самообеспечения, а по отдельным позициям выйти на экспорт.

Так, уже в этом году планируется полностью покрыть внутренние потребности в мясе птицы. В молочной отрасли реализуется программа льготного кредитования строительства молочно-товарных ферм под 2,5% годовых. Введены 49 новых МТФ, еще 37 объектов планируется до конца 2026 года. По тепличным комплексам проекты развиваются в Шымкенте, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Алматинской областях, что обеспечит страну овощами в межсезонье.

Кроме того, Казахстан работает с международными компаниями, включая Pepsico и иранскую Solico, над развитием переработки картофеля и плодоовощной продукции. Всего в этой сфере готовятся 27 новых инициатив.

Министерство торговли и интеграции представило анализ влияния импорта на инфляцию: в среднем доля иностранных брендов в сегменте социально значимых продуктов питания (СЗПТ) составляет 16,5%, в приграничных регионах — до 50%. При этом 97% импорта СЗПТ приходится на страны ЕАЭС — Россию, Беларусь и Кыргызстан.

Ведомство также проводит пилотный проект по цифровому отслеживанию торговых потоков, чтобы акиматы в режиме реального времени могли корректировать меры по поддержке отечественных производителей.