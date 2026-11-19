Число иностранных студентов в Казахстане за год выросло на 10 тысяч и достигло 41 тысячи. К 2029 году страна намерена увеличить этот показатель до 100 тысяч, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил на III Форуме стратегических партнеров.

«Развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования, расширение научной кооперации – это требование сегодняшнего дня. Для нас это одна из ключевых задач. В Казахстане реализуется 40 соглашений о международном стратегическом партнерстве в данной сфере. Ведущие высшие учебные заведения из 11 стран мира открыли свои филиалы в нашей стране. В них обучается более 12 тысяч студентов и работает около 1,5 тысячи преподавателей, в том числе свыше 600 зарубежных профессоров», – заявил Глава государства.

Президент рассказал о международном признании казахстанских дипломов.

«Казахстан стал первой страной в нашем регионе, присоединившейся к действующей в Европе Лиссабонской конвенции и Токийской конвенции, охватывающей страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это стало возможным благодаря усилиям ректора Казахского национального университета им. Аль-Фараби, экс-министра образования и науки, посла Жансеита Туймебаева. Теперь дипломы казахстанских вузов получили признание как на Западе, так и на Востоке», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, число иностранных студентов в стране продолжает расти.