Казахстан планирует привлечь 100 тысяч иностранных студентов к 2029 году
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Число иностранных студентов в Казахстане за год выросло на 10 тысяч и достигло 41 тысячи. К 2029 году страна намерена увеличить этот показатель до 100 тысяч, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил на III Форуме стратегических партнеров.
«Развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования, расширение научной кооперации – это требование сегодняшнего дня. Для нас это одна из ключевых задач.
В Казахстане реализуется 40 соглашений о международном стратегическом партнерстве в данной сфере.
Ведущие высшие учебные заведения из 11 стран мира открыли свои филиалы в нашей стране. В них обучается более 12 тысяч студентов и работает около 1,5 тысячи преподавателей, в том числе свыше 600 зарубежных профессоров», – заявил Глава государства.
Президент рассказал о международном признании казахстанских дипломов.
«Казахстан стал первой страной в нашем регионе, присоединившейся к действующей в Европе Лиссабонской конвенции и Токийской конвенции, охватывающей страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Это стало возможным благодаря усилиям ректора Казахского национального университета им. Аль-Фараби, экс-министра образования и науки, посла Жансеита Туймебаева.
Теперь дипломы казахстанских вузов получили признание как на Западе, так и на Востоке», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
По словам Президента, число иностранных студентов в стране продолжает расти.
«Кроме того, растет число иностранных студентов, желающих получить образование в Казахстане.
Я уже говорил о том, что в прошлом году у нас обучалась 31 тысяча студентов из зарубежных стран. На сегодняшний день их число достигло 41 тысячи, причем свыше 8 тысяч из них обучаются при финансовой поддержке Казахстана. Это самый высокий показатель с момента обретения Независимости.
К 2029 году мы планируем привлечь 100 тысяч иностранных студентов. Рассчитываю, что национальная инициатива Study in Kazakhstan («Учись в Казахстане») сыграет важную роль в достижении этой цели».
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