Казахстан планирует привлечь 100 тысяч иностранных студентов к 2029 году
К 2029 году количество иностранных студентов в Казахстане планируется увеличить до 100 тысяч. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме в сфере образования, передает BAQ.KZ.
По словам Главы государства, сегодня в вузах страны обучаются свыше 31 тысячи студентов из-за рубежа — это рекордный показатель для Казахстана.
"Для достижения цели по увеличению числа иностранных студентов будет упрощён визовый режим и созданы максимально комфортные условия для обучения. Кроме того, планируется запуск программы трудоустройства, по которой лучшие выпускники смогут остаться работать в Казахстане", — отметил Президент.
Он подчеркнул, что открытие филиалов зарубежных университетов полностью соответствует стратегии по развитию инженерного и IT-образования.
"В Казахстане уже функционируют три мастерские Лу Баня — это инициатива китайского правительства, ставшая уникальным институтом прикладной инженерии. Особое значение для нас имеет подготовка кадров для ядерной энергетики. О намерении активно участвовать в этом процессе заявил ректор МИФИ Владимир Шевченко. Мы будем работать вместе, чтобы образование и наука напрямую были связаны с реальным сектором экономики", — подчеркнул Токаев.
Президент также отметил успешное партнёрство Козыбаев Университета с Университетом Аризоны, в рамках которого разработана технология по превращению серы в инновационные полимеры.
"Этот проект придаст серьёзный импульс развитию химической промышленности Казахстана и будет способствовать решению экологических проблем", — добавил Глава государства.
