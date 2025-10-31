К 2029 году количество иностранных студентов в Казахстане планируется увеличить до 100 тысяч. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме в сфере образования, передает BAQ.KZ.

По словам Главы государства, сегодня в вузах страны обучаются свыше 31 тысячи студентов из-за рубежа — это рекордный показатель для Казахстана.

"Для достижения цели по увеличению числа иностранных студентов будет упрощён визовый режим и созданы максимально комфортные условия для обучения. Кроме того, планируется запуск программы трудоустройства, по которой лучшие выпускники смогут остаться работать в Казахстане", — отметил Президент.

Он подчеркнул, что открытие филиалов зарубежных университетов полностью соответствует стратегии по развитию инженерного и IT-образования.

"В Казахстане уже функционируют три мастерские Лу Баня — это инициатива китайского правительства, ставшая уникальным институтом прикладной инженерии. Особое значение для нас имеет подготовка кадров для ядерной энергетики. О намерении активно участвовать в этом процессе заявил ректор МИФИ Владимир Шевченко. Мы будем работать вместе, чтобы образование и наука напрямую были связаны с реальным сектором экономики", — подчеркнул Токаев.

Президент также отметил успешное партнёрство Козыбаев Университета с Университетом Аризоны, в рамках которого разработана технология по превращению серы в инновационные полимеры.