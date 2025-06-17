Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах саммита "Центральная Азия – Китай" сообщил журналистам, что дефицит электроэнергии в стране будет устранен в течение ближайших 4-5 лет, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Сейчас, как вы знаете, у нас существует дефицит по электрической энергии. В пиковые нагрузки мы покупаем её в соседних странах. Но до 2029 года в наших планах создать профицит электрической энергии. Поэтому мой ответ в течение 4, максимум 5 лет, до 2030 года, мы должны этот дефицит устранить", – заявил Скляр.

По словам заместителя премьер-министра, в рамках наращивания генерации строятся парогазовые установки, проводится реконструкция существующих ТЭЦ с увеличением мощности. В Экибастузе продолжается строительство 3-го и 4-го энергоблоков ГРЭС-2, в ближайшее время ожидается начало работ по новой ГРЭС-3.

Скляр подчеркнул, что Казахстану необходимо опережающее развитие электроэнергетики, чтобы обеспечить рост промышленности и покрыть внутренний спрос.