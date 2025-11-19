Казахстан намерен значительно увеличить приток инвестиций в экономику — до впечатляющих $400 млрд, передает BAQ.KZ.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства сообщил заместитель Премьер-министра РК – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

По его словам, сегодня уровень инвестиций в экономику Казахстана составляет 16–17% к ВВП, однако этого недостаточно для реализации стратегических задач развития. Правительство рассчитывает повысить этот показатель, опираясь на проактивную макроэкономическую политику и использование всех доступных инструментов поддержки.

Жумангарин подчеркнул, что при привычной динамике страна способна привлечь лишь около $280 млрд до 2029 года. Однако поставленная цель требует большего.

"Нам же нужно 23-24% привлекать. Если перевести в цифры, то мы до 2029 года, если ничего не будем делать, то привлечем где-то $280 млрд инвестиций, а нам нужно $400 млрд", — отметил он.

По словам вице-премьера, ключевым драйвером роста станет работа институтов развития, включая холдинг "Байтерек", а также активное участие банков второго уровня и частных инвесторов.

"Проактивная макроэкономическая политика, которую мы реализуем через Байтерек с привлечением всех форм собственности – это банки второго уровня, частные инвестиции и так далее, она позволит привлечь недостающие $120 млрд. И это такая на сегодняшний день жизненная необходимость", — сказал Серик Жумангарин.

В Правительстве уверены: комплексная поддержка инвестиционной активности создаст условия для модернизации экономики, масштабных инфраструктурных проектов и долгосрочного роста.