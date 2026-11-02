Казахстан планирует зарезервировать не менее 150 тысяч тонн урана к 2050 году

Казахстан намерен сформировать государственный стратегический резерв урана для обеспечения будущих атомных электростанций ядерным топливом. К 2050 году планируется зарезервировать не менее 150 тысяч тонн урана. Об этом сообщил председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев на заседании Комитета Курултая по экономической политике, промышленности и энергетике, передает BAQ.KZ.

По словам главы ведомства, соответствующая задача предусмотрена Стратегией развития атомной отрасли Казахстана до 2050 года.

«В целях обеспечения будущих АЭС необходимым топливом прорабатывается вопрос создания государственного стратегического резерва урана. Стратегией развития атомной отрасли Республики Казахстан до 2050 года предусмотрено резервирование не менее 150 тыс. тонн урана к 2050 году, а также формирование и утверждение концептуальных подходов к созданию стратегического резерва урана», – сообщил Алмасадам Саткалиев.

В настоящее время Агентство прорабатывает механизмы создания государственного стратегического резерва с учётом долгосрочных потребностей отечественной атомной энергетики.

Предполагается, что система резервирования будет включать несколько уровней: от сохранения запасов урана в недрах до формирования физических запасов природного урана и готового ядерного топлива.

«В рамках Стратегии Агентство меняет фундаментальные подходы по вопросам недропользования по урану, в котором уран – не просто сырье, а стратегический резерв для будущего развития экономики страны», – отметил глава Агентства.

В ходе заседания Саткалиев также рассказал о реализации поручений Президента, обозначенных в Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Среди приоритетов – строительство АЭС «Балхаш» и «Мойынкум», расширение международного сотрудничества и подготовка отечественных специалистов для атомной отрасли.

Напомним, в Послании Глава государства поручил создать стратегический резерв урана для обеспечения будущих АЭС необходимым сырьем.