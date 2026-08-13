Казахстан планирует завоевать 99 медалей на Азиатских играх-2026
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан завершает подготовку к XX летним Азиатским играм, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября в японских городах Аичи и Нагоя. Ход подготовки национальной сборной обсудили на совещании под председательством министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии, которые разыграют 469 комплектов медалей.
В сборную вошел 571 спортсмен
Казахстан намерен выступить в 35 видах спорта. Предварительный состав национальной команды включает 571 спортсмена, что значительно больше, чем на предыдущих Азиатских играх в Ханчжоу, где страну представляли 523 атлета.
Состав сборной формируется по итогам выступлений спортсменов на международных соревнованиях.
99 медалей
Министерство туризма и спорта утвердило для национальных федераций медальный план – 99 наград различного достоинства. Выполнение этих показателей станет одной из главных задач сборной на предстоящих Играх.
Особое внимание уделяется взаимодействию спортивных федераций с международными организациями и профильными специалистами, поскольку это рассматривается как один из важных факторов успешного выступления казахстанских спортсменов.
Подготовка продолжается
Для подготовки сборной разработан комплексный план, который предусматривает тренировочный процесс, медицинское и психологическое сопровождение, обеспечение спортсменов питанием, необходимым инвентарем и работой квалифицированных тренеров.
Для усиления подготовки привлечены 24 зарубежных тренера-консультанта из 11 стран, которые работают с национальными командами по 13 видам спорта.
С начала 2026 года казахстанские спортсмены уже провели 226 учебно-тренировочных сборов и приняли участие в 282 международных соревнованиях, включая 26 чемпионатов мира, 71 этап Кубка мира, 37 чемпионатов Азии и 148 международных турниров по 68 видам спорта.
До старта Азиатских игр национальная сборная планирует выступить еще на 31 международном соревновании и провести 73 учебно-тренировочных сбора.
XX летние Азиатские игры станут одним из главных спортивных событий года для Казахстана, а подготовка национальной команды продолжается в соответствии с утвержденным планом.
Самое читаемое
- Предприниматель построил для жителей Актюбинской области 12 домов
- В Карагандинском зоопарке впервые родился птенец голубого ара
- Снизится ли угроза для казахстанской нефти после соглашения США и Украины
- Заехал на пляж Балхаша и получил пять суток ареста
- Мясной гигант возвращается: хватит ли в области Абай скота для возрождения знаменитой тушёнки