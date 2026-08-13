Казахстан завершает подготовку к XX летним Азиатским играм, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября в японских городах Аичи и Нагоя. Ход подготовки национальной сборной обсудили на совещании под председательством министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии, которые разыграют 469 комплектов медалей.

В сборную вошел 571 спортсмен

Казахстан намерен выступить в 35 видах спорта. Предварительный состав национальной команды включает 571 спортсмена, что значительно больше, чем на предыдущих Азиатских играх в Ханчжоу, где страну представляли 523 атлета.

Состав сборной формируется по итогам выступлений спортсменов на международных соревнованиях.

99 медалей

Министерство туризма и спорта утвердило для национальных федераций медальный план – 99 наград различного достоинства. Выполнение этих показателей станет одной из главных задач сборной на предстоящих Играх.

Особое внимание уделяется взаимодействию спортивных федераций с международными организациями и профильными специалистами, поскольку это рассматривается как один из важных факторов успешного выступления казахстанских спортсменов.

Подготовка продолжается

Для подготовки сборной разработан комплексный план, который предусматривает тренировочный процесс, медицинское и психологическое сопровождение, обеспечение спортсменов питанием, необходимым инвентарем и работой квалифицированных тренеров.

Для усиления подготовки привлечены 24 зарубежных тренера-консультанта из 11 стран, которые работают с национальными командами по 13 видам спорта.

С начала 2026 года казахстанские спортсмены уже провели 226 учебно-тренировочных сборов и приняли участие в 282 международных соревнованиях, включая 26 чемпионатов мира, 71 этап Кубка мира, 37 чемпионатов Азии и 148 международных турниров по 68 видам спорта.

До старта Азиатских игр национальная сборная планирует выступить еще на 31 международном соревновании и провести 73 учебно-тренировочных сбора.

XX летние Азиатские игры станут одним из главных спортивных событий года для Казахстана, а подготовка национальной команды продолжается в соответствии с утвержденным планом.