Казахстан победил в 300-километровой конной гонке на Всемирных играх кочевников
Сборная Казахстана первой преодолела дистанцию в 300 километров в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции.
5 Сентября 2026, 11:18
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5 Сентября 2026, 11:185 Сентября 2026, 11:18
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Сборная Казахстана заняла первое место в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции — жорық, прошедших в рамках VI Всемирных игр кочевников.
Казахстанские всадники преодолели дистанцию в 300 километров за четыре дня и первыми достигли финиша.
Второе и третье места заняли представители Кыргызстана.
Победный состав сборной Казахстана:
Ержан Ернар;
Толебай Жарас;
Ыдырыс Жаксылык;
Реимбай Канат;
Есен Ахмет.
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