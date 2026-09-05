Казахстан победил в 300-километровой конной гонке на Всемирных играх кочевников

Сборная Казахстана заняла первое место в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции — жорық, прошедших в рамках VI Всемирных игр кочевников.

Казахстанские всадники преодолели дистанцию в 300 километров за четыре дня и первыми достигли финиша.

Второе и третье места заняли представители Кыргызстана.

Победный состав сборной Казахстана:

Ержан Ернар;

Толебай Жарас;

Ыдырыс Жаксылык;

Реимбай Канат;

Есен Ахмет.