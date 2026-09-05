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  • Казахстан победил в 300-километровой конной гонке на Всемирных играх кочевников

Казахстан победил в 300-километровой конной гонке на Всемирных играх кочевников

Сборная Казахстана первой преодолела дистанцию в 300 километров в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции.

5 Сентября 2026, 11:18
АВТОР
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5 Сентября 2026, 11:18
5 Сентября 2026, 11:18
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Сборная Казахстана заняла первое место в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции — жорық, прошедших в рамках VI Всемирных игр кочевников.

Казахстанские всадники преодолели дистанцию в 300 километров за четыре дня и первыми достигли финиша.

Второе и третье места заняли представители Кыргызстана.

Победный состав сборной Казахстана:

Ержан Ернар;
Толебай Жарас;
Ыдырыс Жаксылык;
Реимбай Канат;
Есен Ахмет.

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