Казахстан победил в одном из самых престижных цифровых конкурсов
В Женеве, на церемонии WSIS+20, прошел финал одного из самых престижных цифровых конкурсов в мире — WSIS Prizes 2025.
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Казахстан представлял проект “Ситуационно-аналитический комплекс” (САК). По итогам более чем 2 миллионов голосов по всему миру проект занял первое место в своей номинации. Награду победителям вручила Глава МСЭ Дорин Богдан-Мартин в присутствии представителей государств-членов и международных организаций, передает BAQ.KZ.
Как рассказал Постоянный представитель РК при ВТО Кайрат Торебаев на странице Facebook, проект “Ситуационно-аналитический комплекс” разработан Инженерно-техническим центром Управления делами Президента. Это инновационная платформа, которая в режиме реального времени отслеживает 500+ индикаторов по всем регионам страны.
Система помогает принимать стратегические решения на самом высоком уровне — и уже используется в Администрации Президента и Управлении делами Президента РК.
"Это первая победа Казахстана в WSIS Prizes с 2013 года. Это международное признание нашей технологической зрелости. Это показатель того, что цифра в госсекторе — не модное слово, а инструмент реального управления", - отметил Кайрат Торебаев.