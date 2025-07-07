Казахстан представлял проект “Ситуационно-аналитический комплекс” (САК). По итогам более чем 2 миллионов голосов по всему миру проект занял первое место в своей номинации. Награду победителям вручила Глава МСЭ Дорин Богдан-Мартин в присутствии представителей государств-членов и международных организаций, передает BAQ.KZ.

Как рассказал Постоянный представитель РК при ВТО Кайрат Торебаев на странице Facebook, проект “Ситуационно-аналитический комплекс” разработан Инженерно-техническим центром Управления делами Президента. Это инновационная платформа, которая в режиме реального времени отслеживает 500+ индикаторов по всем регионам страны.

Система помогает принимать стратегические решения на самом высоком уровне — и уже используется в Администрации Президента и Управлении делами Президента РК.