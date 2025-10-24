В августе Казахстан ввез из Кыргызстана 17,8 тысяч тонн авиакеросина — это максимальный месячный объем как минимум за последние 3,5 года, сообщает Бюро национальной статистики. По сравнению с июлем поставки выросли в 3,6 раза, тогда как год назад импорта вовсе не было, передает BAQ.KZ.

Таким образом, Кыргызстан впервые почти сравнялся с Россией по объему поставок авиатоплива (19,7 тыс. тонн). При этом РФ традиционно остается основным поставщиком, ежегодно согласуя с Казахстаном план импорта до 300 тыс. тонн.

В январе–августе 2025 года в Казахстане произведено 485 тыс. тонн авиакеросина (на 2% меньше, чем годом ранее), тогда как импорт вырос почти на 57%, достигнув 188 тыс. тонн. В результате доля импортного топлива в ресурсах поднялась до 27,9%, а в августе — до 42,4%, что отражает усиление зависимости от внешних поставок.

Рост потребления авиакеросина связывают с увеличением числа авиарейсов и предоставлением иностранным перевозчикам пятой степени свободы воздуха, что позволяет им выполнять перелеты между Казахстаном и третьими странами.

По данным властей, внутренние авиакомпании (Air Astana, SCAT) полностью обеспечены топливом, тогда как импорт в основном потребляют иностранные перевозчики.

На фоне внутреннего дефицита топлива в России (вызванного сезонными факторами и повреждениями НПЗ после атак дронов) отраслевые СМИ предполагают, что Кыргызстан мог экспортировать в Казахстан авиакеросин российского происхождения.

30 сентября Совет ЕЭК принял решение отменить импортные пошлины на топливо в ЕАЭС до 1 июля 2026 года, что, по мнению экспертов, может быть выгодно России для сбыта избыточных объемов.

Между тем, в Казахстане авиатопливо формирует до 35% стоимости авиабилета, и дефицит собственного производства напрямую влияет на ценовую стабильность в отрасли.