Казахстан почти вдвое увеличил расходы на российскую электроэнергию

За январь–май 2026 года Казахстан заплатил за импорт электроэнергии из России 156 млн долларов, что на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это максимальный показатель как минимум с 2020 года, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.

При этом физический объем поставок вырос значительно скромнее — на 25%, до 1,37 млрд кВт·ч. Таким образом, основная причина роста расходов — заметное подорожание российской электроэнергии. Средняя стоимость одного киловатт-часа за год увеличилась на 49%, достигнув 0,11 доллара. В тенговом выражении рост составил 42%.

Как отмечается, Казахстан закупает российскую электроэнергию преимущественно в утренние и вечерние часы пик, когда собственной генерации недостаточно для покрытия спроса. Именно высокий ситуативный спрос способствует росту стоимости импорта.