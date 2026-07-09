Казахстан под руководством Президента вступил в совершенно новый этап своего развития — Олжас Бектенов

На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова обсуждены вопросы укрепления взаимодействия между Правительством РК и международными деловыми кругами.

Рассмотрены инвестиционные возможности в сферах цифровизации и искусственного интеллекта.

Внимание уделено вступлению в силу новой Конституции РК и открывающихся перспективах для наращивания инвестиционного сотрудничества.

"Наша с Вами встреча проходит в исторический для нашей страны момент. Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева вступил в совершенно новый этап своего развития. Принятая на общенациональном референдуме Конституция стала фундаментом планомерного продолжения масштабных реформ по построению Справедливого и Прогрессивного Казахстана. Сегодня продолжается поступательная перезагрузка всей правовой системы, нацеленная в том числе на последовательное и устойчивое развитие экономики", – отметил Олжас Бектенов.

Участников заседания СУИК проинформировали, что после вступления в силу нового Основного Закона, с 1 июля началось формирование новой государственно-политической модели.

В частности, были назначены выборы в новый законодательный орган Курултай, создан Секретариат нового высшего консультативного органа – Қазақстан Халық Кеңесі. Также Конституционным Судом даны разъяснения по применению конституционной нормы об однократности сроков полномочий ряда высших должностных лиц: Президента, председателя и судей Конституционного Суда, председателя Верховного Суда и Генерального Прокурора.

"Конституционный Суд своим решением дал четкое однозначное толкование, что норма однократности распространяется только на лиц, назначенных или избранных на соответствующие должности после вступления в силу новой Конституции, то есть после 1 июля этого года. Внесение правовой определенности снимает с повестки целый ряд вопросов как для внутренней, так и для внешней аудитории. Думаю, что это позитивный сигнал и для инвесторов, которым важна устойчивость и предсказуемость политико-правовой системы", –подчеркнул Премьер-министр.

Руководитель Правительства Казахстана также отметил, что проводимые президентские реформы опираются на широкую общественную поддержку.

Согласно последним социологическим опросам, более 87% граждан страны уверены, что Казахстан развивается в правильном направлении. Это говорит о том, что население видит ощутимые результаты проводимых масштабных преобразований.

"Общественная поддержка политического курса является ключевым фактором дальнейшей успешной реализации президентских реформ. Таким образом, новая конституционная модель и устойчивый курс реформ служат прочной основой для дальнейшей модернизации нашей экономики, расширения международного партнерства и роста инвестиционной привлекательности Казахстана. Уважаемые коллеги, наше с вами сотрудничество в свете новой Конституции также выходит на новый этап развития. Уверен, что проводимые в стране политические и экономические преобразования дадут мощный импульс развитию долгосрочного и взаимовыгодного партнерства", – обратился к участникам СУИК Премьер-министр Олжас Бектенов.

На заседании рассмотрены процессы по развитию цифровизации и внедрению искусственного интеллекта, которые сегодня играют важную роль в конкурентоспособности стран в борьбе за инвестиции.

В Казахстане 2026 год объявлен Президентом Годом цифровизации и ИИ. Так, в новой Конституции официально закреплены цифровые права граждан, утверждена Общенациональная стратегия Digital Qazaqstan до 2029 года, приняты Цифровой кодекс, Закон "Об искусственном интеллекте", Закон "О кибербезопасности".

Одновременно внедряются современные регуляторные механизмы для доверенного трансграничного обмена данными, среди которых – Cloud First Policy и Data Embassy. В рамках флагманского проекта "Долина ЦОДов" Казахстан заключил соглашение с Firebird AI на $10 млрд по развитию ИИ-инфраструктуры. В целом Для оперативного решения вопросов бизнеса в данном направлении при Правительстве функционирует Цифровой штаб.

"Президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым поставлена задача по построению полноценной цифровой страны. Цифровая трансформация и развитие ИИ для нас являются важным элементом устойчивого экономического роста, повышения эффективности государственного управления и качества жизни граждан. Мы высоко ценим вклад иностранных партнеров в укрепление делового климата страны. Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах для достижения взаимовыгодных результатов", – отметил Премьер-министр.

В ходе заседания выступили исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих, Посол США в Казахстане Джули Стаффт и представители бизнеса. Джули Стаффт отметила высокий уровень торгово-инвестиционного сотрудничества между странами, а также значимость открытого диалога между Правительством и бизнес-сообществом по вопросам цифрового регулирования, развития облачных технологий, обработки персональных данных и трансграничной передачи данных.

Предложения от международного делового сообщества озвучили партнер Baker McKenzie, член Совета Комитета по цифровизации AmCham Андрей Ёрш, руководитель отдела по государственной политике и взаимодействию с государственными органами по Центральной Азии, Армении и Монголии Apple Адильхан Копабаев, генеральный директор Siemens Kazakhstan Дияс Асанов, президент Honeywell в странах Центральной Азии Артур Нигматянов.

Представители компаний подняли вопросы практической реализации Цифрового кодекса, регулирования онлайн-платформ, развития публичных облачных решений, защиты персональных данных, кибербезопасности, применения искусственного интеллекта, цифровизации промышленных процессов и повышения регуляторной эффективности.

Проводимую в данном направлении работу прокомментировали вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов, а также первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков.

По итогам заседания Совета Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Казахстан остается открытой и предсказуемой страной для долгосрочных инвестиций. Правительство намерено углублять цифровую трансформацию экономики страны и готово к дальнейшему взаимодействию с бизнес-сообществом по вопросам совершенствования цифрового регулирования, обеспечения безопасности пользователей, развития инновационной инфраструктуры и создания предсказуемых условий для инвесторов. Ответственным государственным органам поручено изучить и учесть в работе озвученные предложения и рекомендации.