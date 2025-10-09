Сенат Парламента РК одобрил закон о присоединении Казахстана к международной Конвенции Международной организации труда №131, устанавливающей принципы определения минимальной заработной платы с учетом потребностей работников и экономических возможностей государства. Документ направлен на совершенствование подходов к формированию минимальной зарплаты и укрепление социального диалога между правительством, работодателями и работниками, передаёт BAQ.KZ.

"Все должно базироваться на конкретных расчетах, чтобы это было посильно для производственных компаний, бизнеса и государственных органов. Речь идет об изменении концептуального подхода: нужно отойти от сухих статистических показателей, которые формируются внутри ведомств, и перейти к учету реальных потребностей человека и стандартов его жизни. На основе этого следует устанавливать минимальную заработную плату", - отметил председатель сената парламента РК Маулен Ашимбаев.

Как отмечается в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке, документ направлен на укрепление правовой базы социального диалога и закрепление на международном уровне существующих подходов Казахстана к определению минимальной заработной платы.

"Порядок установления минимальной заработной платы включает в себя то, что минимальная зарплата устанавливается Правительством или уполномоченным органом, в этот процесс участвуют представители работников и работодателей, а установленный уровень оплаты труда обязателен к исполнению, и за его нарушение применяются меры", - рассказала сенатор Асем Рахметова.

Конвенция Международной организации труда обязывает страны-члены ввести систему установления минимальной заработной платы для всех категорий наемных работников. При этом должны учитываться экономические факторы, потребности работников и обеспечиваться участие сторон социального партнерства, а также недопущение дискриминации в оплате труда.

В Комитете подчеркнули, что принятие Закона не приведет к финансовым потерям и не повлечет негативных политических или экономических последствий.

Ратификация Конвенции подтвердит приверженность Казахстана выполнению международных обязательств в рамках членства в МОТ и обеспечит баланс между социальной справедливостью и экономической обоснованностью при установлении минимальной оплаты труда.