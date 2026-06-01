Казахстан поддержал мирное использование атомной энергии и роль МАГАТЭ

На брифинге в Министерстве иностранных дел официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев прокомментировал позицию страны по вопросу иранской ядерной программы.

По его словам, Казахстан последовательно выступает за использование атомной энергии исключительно в мирных целях и поддерживает международный контроль со стороны Международное агентство по атомной энергии.

Жетыбаев отметил, что ряд государств, в том числе Казахстан, выразили готовность содействовать урегулированию вопроса в техническом плане. Однако такая помощь возможна только в случае достижения соответствующих международных договорённостей между всеми участниками переговорного процесса.

"Ряд стран, включая Казахстан, выразили готовность в духе доброй воли оказывать техническое содействие в решении данного вопроса при условии достижения соответствующих международных договорённостей между всеми вовлечёнными сторонами и перевода вопроса в практическую плоскость", – заявил он.

Представитель внешнеполитического ведомства также напомнил, что на территории Казахстана размещён Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ. Он принадлежит агентству и предназначен для обеспечения гарантированных поставок ядерного топлива государствам, реализующим мирные атомные программы.