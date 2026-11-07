Казахстан поддержит Таджикистан для избрания в непостоянные члены СБ ООН
Касым-Жомарт Токаев подтвердил единые позиции двух стран по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.
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Казахстан выступит в поддержку кандидатуры Таджикистана для избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы.
Президент Казахстана отдельно остановился на мерах по укреплению культурно-гуманитарных связей.
– Регулярные перекрестные Дни культуры, активный диалог между представителями творческой интеллигенции, открытие памятников выдающимся личностям – все это вызывает большой интерес у наших граждан. Мы также подтвердили общее стремление к углублению сотрудничества в сфере образования. Казахстан предоставляет наибольшее количество образовательных грантов в регионе именно студентам из Таджикистана – ежегодно выделяется до 100 мест. Отмечена взаимная готовность к продолжению сотрудничества по линии обучения таджикских военнослужащих в учебных заведениях Казахстана. Для проведения этой работы на системной и долгосрочной основе было подписано межправительственное Соглашение в области подготовки военных кадров, – добавил Глава государства.
В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил единые позиции двух стран по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки, а также готовность продвигать общие интересы на многосторонних площадках.
– В рамках переговоров отдельное внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Мы согласились, что устойчивое развитие региона – это наша общая цель, отвечающая коренным интересам всех братских народов. Казахстан положительно воспринял выдвижение кандидатуры Таджикистана для избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы и, конечно, выступит в поддержку кандидатуры Таджикистана, – подытожил Президент нашей страны.
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