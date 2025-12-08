Казахстан поддерживает Палестину: Токаев провёл переговоры с Махмудом Аббасом
Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает BAQ.KZ.
В ходе беседы президенты отметили важность дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Палестиной, основанных на узах дружбы, взаимного уважения и поддержки.
Обсуждены перспективы укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних структур.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.
Президент Казахстана заявил о поддержке международных усилий, направленных на скорейшее установление прочного мира и стабильности в регионе на основе формулы "два государства для двух народов".
Глава Палестины выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за неизменную поддержку его страны и народа, а также подчеркнул важную роль Казахстана в упрочении глобальной стабильности и безопасности.
Глава нашего государства пригласил Махмуда Аббаса совершить визит в Астану в удобное для него время.
