Казахстан поделится с Грузией опытом развития цифровых госуслуг
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Казахстан и Грузия хотят расширить совместную работу в сфере цифровых государственных услуг и информационных технологий. Соответствующий меморандум подписали АО «Национальные информационные технологии» и Digital Governance Agency Грузии в рамках форума AI & Digital Bridge 2026 в Астане.
Как сообщили в пресс-службе АО «НИТ», документ предусматривает обмен опытом и лучшими практиками, а также реализацию совместных инициатив в сфере цифрового развития.
Одним из основных направлений станет развитие цифровых государственных услуг. Стороны планируют обмениваться опытом по ускорению цифровой трансформации госсервисов, в том числе за счет взаимодействия государства и бизнеса.
Кроме того, Казахстан и Грузия рассмотрят возможность запуска совместных проектов в области цифровых сервисов и технологических решений.
Как отметил и.о. председателя правления АО «НИТ» Шынгыс Оразалимов, сотрудничество позволит изучать практический опыт двух стран в развитии электронного правительства.
«Для АО «НИТ» международное взаимодействие позволяет обмениваться практическим опытом и подходами к развитию электронного правительства, цифровых сервисов и современных технологических решений», — сказал он.
Переговоры о сотрудничестве начались ранее на Всемирном форуме ООН по государственным услугам. Тогда представители Казахстана и Грузии обсудили перспективные направления взаимодействия в сфере цифровой трансформации.
Напомним, международный форум AI & Digital Bridge 2026 проходит с 1 по 3 октября в Астане в рамках AI Month.
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