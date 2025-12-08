Сегодня в Министерстве науки и высшего образования РК подписан четырёхсторонний Меморандум о расширении подготовки кадров для атомной энергетики в рамках международной стипендиальной программы "Болашак", передает BAQ.KZ.

Стороны, учитывая стратегическую важность кадрового обеспечения строительства и эксплуатации атомной электростанции, согласовали включение специального направления подготовки специалистов в атомной энергетике.

В подписании приняли участие министр науки и высшего образования РК С.Нурбек, председатель Агентства по атомной энергии А.Саткалиев, председатель правления АО "Центр международных программ" А.Кусманов и генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Е.Бердигулов.

В 2026 году в рамках программы предусмотрено пилотное предоставление 20 грантов, которые покроют международные стажировки, магистерские и докторские образовательные треки в ведущих зарубежных университетах. В дальнейшем планируется ежегодное предоставление аналогичных грантов.

Одним из ключевых элементов подготовки станет сотрудничество с работодателями и обязательное трудоустройство выпускников через заключение трёхсторонних договоров между стипендиатами, работодателями и администратором программы.

Ведётся согласование сотрудничества с такими университетами, как Pennsylvania State University, Grenoble INP – UGA, Shanghai Jiao Tong University, City University of Hong Kong и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

Программа создаст профессиональный пул инженеров, технологов, операторов и других специалистов с международной квалификацией, что станет важным шагом для развития атомной энергетики Казахстана.