Казахстан подключит 3,5 тыс. объектов хранения вакцин к онлайн-мониторингу

Казахстан расширит цифровой контроль за хранением и перевозкой вакцин. Температура в холодильном оборудовании будет автоматически отслеживаться с помощью специальных датчиков, а движение транспорта с иммунопрепаратами через GPS.

Система охватит более 3,5 тыс. объектов по всей стране. Данные с холодильного оборудования будут автоматически поступать на единую цифровую платформу на всех этапах, от склада до медицинской организации.

По словам главного государственного санитарного врача Сархат Бейсеновой, проект предусматривает создание более 21 тыс. точек мониторинга.

При отклонении температуры от установленных параметров специалисты смогут определить, на каком участке возникла проблема, и оперативно принять меры.

«Автоматизация позволит обеспечить постоянный контроль условий хранения и транспортировки вакцин, оперативно реагировать на любые отклонения», - сказала Бейсенова.

Отдельный контроль введут при перевозке препаратов. GPS-мониторинг охватит более 800 единиц специализированного транспорта во всех 20 регионах Казахстана.

Сейчас температурный режим при хранении вакцин уже контролируется в обязательном порядке. Новая система дополнит действующий механизм автоматической передачей данных с холодильного оборудования.

Параллельно обновляется техника для хранения вакцин. За счет средств Пандемического фонда планируется приобрести холодильные камеры, морозильники и около 900 холодильников для районного уровня и медицинских организаций.

Цифровая система должна охватить весь путь вакцины и снизить риск нарушения температурного режима при хранении и перевозке.