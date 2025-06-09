Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и АО "Казахтелеком" подписали инвестиционное соглашение, в рамках которого более 3 000 сельских населённых пунктов страны будут подключены к высокоскоростному интернету, передает BAQ.KZ.

Согласно достигнутым договорённостям, проект по строительству волоконно-оптических линий связи завершится на год раньше - уже к концу 2026 года. В наиболее отдалённых регионах подключение будет обеспечено через спутниковые каналы связи. Завершение спутниковой части проекта намечено на конец 2027 года.

Таким образом, к этому сроку 99% сёл Казахстана получат стабильный и быстрый доступ к сети. Интернет появится не только в домах сельчан, но и в школах, больницах, административных учреждениях, бюджетных организациях и общественных точках доступа. Также будут подключены более 40 пунктов пропуска на государственных границах. Большая часть подключений (88%) будет обеспечена за счёт волоконно-оптических линий, оставшиеся 12% — через спутник.

Общий объём инвестиций в проект составит более 239 миллиардов тенге. Все средства - внебюджетные, что стало возможным благодаря использованию существующей инфраструктуры "Казахтелекома". Кроме того, будет значительно усилена сотовая связь в сельской местности: прокладка оптоволокна до базовых станций существенно повысит качество мобильного интернета.

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что реализация проекта закладывает цифровой фундамент для развития регионов. По его словам, цель не просто подключить сёла к интернету, а встроить их в единую цифровую экосистему страны. Это обеспечит равный доступ к образованию, медицине и государственным услугам, создавая условия для развития малого бизнеса, сельских школ и карьерных возможностей для молодёжи.

Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин подчеркнул, что доступ к интернету сегодня является базовой необходимостью, признанной на международном уровне. Он отметил, что дети в аулах должны иметь такие же возможности для образования и развития, как и городские школьники.