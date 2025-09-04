Казахстан подключится к глобальному мониторингу загрязнителей
Новые технологии для чистого будущего.
АО "Жасыл даму" совместно с РГП "Казгидромет", Министерством экологии и природных ресурсов РК и Международным центром исследований окружающей среды RECETOX из Брно (Чехия) обсудили расширение партнерства в области мониторинга стойких органических загрязнителей, передает BAQ.KZ.
Встреча прошла в рамках глобального проекта "Реализация четвертой фазы мониторинга СОЗ по Стокгольмской конвенции". Участники подчеркнули стратегическую значимость обмена опытом и внедрения современных технологий для экологической безопасности.
Чешский центр выразил готовность предоставить Казахстану пассивные пробоотборники для воды и воздуха, а также провести лабораторные исследования на базе собственной инфраструктуры. Кроме того, планируется обучение специалистов "Казгидромета" через совместные исследования.
Основная цель сотрудничества — обеспечение достоверных данных для подготовки четвертого глобального отчета по мониторингу стойких органических загрязнителей, который будет представлен на Конференции сторон Стокгольмской конвенции в 2027 году.
