Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в своём докладе Главе государства на расширенном заседании правоохранительных органов рассказал о результатах реформ и достижениях силового блока, передает BAQ.KZ.

"Казахстан уверенно движется вперёд по пути справедливости, законности и порядка. Конституционные изменения усилили правозащитный вектор прокуратуры. Правоохранительные органы перешли к принципу профилактики", — отметил он.

По словам Асылова, несмотря на рост населения, преступность в стране сокращается. За последние годы она снизилась в два раза, а показатели по убийствам, изнасилованиям, хулиганству и разбоям уменьшились на 50–80%.

"Индекс преступности: Казахстан за несколько лет поднялся на 60 позиций в мировом рейтинге. Это отражение объективных процессов: стабильности, реформ, доверия к государству", — подчеркнул он.

В докладе также отмечено, что в стране утверждена Концепция “Закон и Порядок”, направленная не только на борьбу с преступностью, но и на воспитание уважения к закону с детства.

"Внедряется предмет "Закон и Порядок" в школах. Инициатива получила общественную поддержку", — сообщил Асылов.

Социальная справедливость и защита прав

Прокуратура восстановила социальные права 2 млн граждан:

возвращено 4 млрд тенге невыплаченных зарплат,

12 млрд тенге алиментов,

630 млрд тенге взыскано в доход государства,

850 выпускников детдомов получили жильё.

Возврат активов и инвестклимат

"По возврату похищенных активов – 770 млрд тенге возвращено в бюджет, на часть этих средств строится свыше 300 соцобъектов", — отметил он.

Прокуратура помогла более 1300 инвесторам, в результате чего создано и сохранено более 10 000 рабочих мест. Давление на бизнес снижается — уголовные дела в отношении предпринимателей сокращены в 3,8 раза.

Цифровизация и искусственный интеллект

Свыше 95% уголовных дел теперь расследуются в электронном формате. Введено сплошное видеонаблюдение в СИЗО и колониях, случаи пыток снизились в 4 раза.

"Применение искусственного интеллекта позволило автоматически выявлять преступников и должников в розыске. Как результат – 2500 разыскиваемых с начала года", — подчеркнул Асылов.

Также Генпрокурор сообщил о новой борьбе с кибермошенничеством, запуске Таргетинг-центра по контролю за наркотиками, заморозке 10 млрд тенге "наркоденег" и приближающемся вступлении в Европейскую конвенцию о правовой помощи.