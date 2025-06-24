Казахстан поднимается в мировом рейтинге безопасности
Генпрокурор отчитался Президенту.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в своём докладе Главе государства на расширенном заседании правоохранительных органов рассказал о результатах реформ и достижениях силового блока, передает BAQ.KZ.
"Казахстан уверенно движется вперёд по пути справедливости, законности и порядка. Конституционные изменения усилили правозащитный вектор прокуратуры. Правоохранительные органы перешли к принципу профилактики", — отметил он.
По словам Асылова, несмотря на рост населения, преступность в стране сокращается. За последние годы она снизилась в два раза, а показатели по убийствам, изнасилованиям, хулиганству и разбоям уменьшились на 50–80%.
"Индекс преступности: Казахстан за несколько лет поднялся на 60 позиций в мировом рейтинге. Это отражение объективных процессов: стабильности, реформ, доверия к государству", — подчеркнул он.
В докладе также отмечено, что в стране утверждена Концепция “Закон и Порядок”, направленная не только на борьбу с преступностью, но и на воспитание уважения к закону с детства.
"Внедряется предмет "Закон и Порядок" в школах. Инициатива получила общественную поддержку", — сообщил Асылов.
Социальная справедливость и защита прав
Прокуратура восстановила социальные права 2 млн граждан:
возвращено 4 млрд тенге невыплаченных зарплат,
- 12 млрд тенге алиментов,
- 630 млрд тенге взыскано в доход государства,
- 850 выпускников детдомов получили жильё.
Возврат активов и инвестклимат
"По возврату похищенных активов – 770 млрд тенге возвращено в бюджет, на часть этих средств строится свыше 300 соцобъектов", — отметил он.
Прокуратура помогла более 1300 инвесторам, в результате чего создано и сохранено более 10 000 рабочих мест. Давление на бизнес снижается — уголовные дела в отношении предпринимателей сокращены в 3,8 раза.
Цифровизация и искусственный интеллект
Свыше 95% уголовных дел теперь расследуются в электронном формате. Введено сплошное видеонаблюдение в СИЗО и колониях, случаи пыток снизились в 4 раза.
"Применение искусственного интеллекта позволило автоматически выявлять преступников и должников в розыске. Как результат – 2500 разыскиваемых с начала года", — подчеркнул Асылов.
Также Генпрокурор сообщил о новой борьбе с кибермошенничеством, запуске Таргетинг-центра по контролю за наркотиками, заморозке 10 млрд тенге "наркоденег" и приближающемся вступлении в Европейскую конвенцию о правовой помощи.
"Все реформы, инициативы и меры работают на одну цель — Справедливый Казахстан, в котором закон одинаков для всех, а порядок — основа развития", — резюмировал Генеральный прокурор.
Самое читаемое
- Третья женщина в истории: Бибисара Асаубаева сыграет на мужском супертурнире
- Казахстан запретил полеты над шестью странами Ближнего Востока
- Переводы через Kaspi и Halyk не обложат НДС — Аймагамбетов
- Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана
- Казахстанцы могут рассказать о правонарушениях онлайн