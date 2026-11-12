Казахстан поднялся на восемь строчек в мировом рейтинге английского

Казахстан заметно улучшил позиции в глобальном индексе владения английским языком EF English Proficiency Index. За год страна переместилась со 107-го на 99-е место и опередила соседний Узбекистан.

Согласно новым данным международной образовательной компании EF Education First, Казахстан набрал 424 балла против 417 годом ранее. Узбекистан, который в прошлом году стоял выше, на 104-м месте, теперь расположился на 101-й строчке.

Сильнее всего казахстанцы проявили себя в чтении, за него страна получила 450 баллов. Высоко оценены письмо и разговорная речь, 438 и 437 баллов.

Лидером среди регионов стала Восточно-Казахстанская область с 455 баллами. Следом идут Павлодарская (452) и Костанайская (445), а замыкают пятерку лучших Западно-Казахстанская (443) и Акмолинская (442).

Среди городов первенство держат Алматы (467) и Астана (464). В тройку лидеров вошел Актобе с 443 баллами, за ним Павлодар (442) и Талдыкорган (440).

Лучше всех английским владеют учителя, они набрали 472 балла. На втором месте айтишники с 460 баллами.

Индекс EF EPI составляют по результатам онлайн-теста EF Standard English Test, который проходят взрослые по всему миру.