Казахстан поднялся в мировом рейтинге устойчивого развития

Казахстан укрепил свои позиции в глобальном рейтинге устойчивого развития.

Согласно Отчету по устойчивому развитию 2026 года (Sustainable Development Report), страна заняла 67-е место среди 169 государств по Индексу достижения Целей устойчивого развития. По сравнению с прошлым годом Казахстан поднялся на 3 позиции. В 2025 году страна занимала 70-е место среди 167 стран.

В новом рейтинге Казахстан опередил ряд стран G20, включая Индонезию, Мексику, Турцию, Индию и Саудовскую Аравию.

Одним из ключевых достижений стал прогресс по ЦУР 6 "Чистая вода и санитария". Доступ населения к базовым услугам водоснабжения вырос с 95,4% до 97,8%. Также снизился забор пресной воды и уменьшилось использование водных ресурсов в производстве импортируемых товаров.

Отмечается прогресс и по другим направлениям – развитие социальной сферы, модернизация инфраструктуры, поддержка инноваций и повышение уровня жизни населения.

Кроме того, Казахстан стал единственной страной Центральной Азии, включённой в экспертный опрос SDSN по внедрению ЦУР в государственную политику.

В целом улучшение позиций в рейтинге отражает эффективность проводимой государственной политики и усилия по устойчивому развитию страны.