Международный доклад Global Peace Index 2025 фиксирует очередное снижение мирового уровня миролюбия — за последний год показатель упал на 0,36%, что стало уже шестым годом подряд с негативной динамикой, передает BAQ.KZ.

Из 23 ключевых индикаторов ухудшились 13, особенно заметно по внешним конфликтам, тогда как восприятие преступности улучшилось.

Казахстан занял в рейтинге 56-е место из 163 стран, поднявшись на пять позиций по сравнению с 2024 годом. Это лучшая позиция среди стран СНГ. Рядом с Казахстаном — Армения, Молдова, Узбекистан и другие соседи по региону. Россия и Украина* находятся на самых низких местах — 163 и 162 соответственно. Лидерами мира по миролюбию признаны Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия и Швейцария.

На фоне растущих международных конфликтов Казахстан продолжает увеличивать инвестиции в оборону и госуправление. За первые семь месяцев 2025 года вложения в эти сферы достигли 82,4 млрд тенге — это на 59,2% больше, чем годом ранее. Наибольшие суммы направлены в столицу, Алматинскую и Туркестанскую области.

Расходы госбюджета на оборону составили 466,8 млрд тенге, что на 3,1% больше по сравнению с первым полугодием 2024-го. Однако доля оборонных расходов в общем бюджете снизилась до 3,1% — минимального уровня за последние годы.

Региональные различия в расходах значительны: больше всего средств потрачено в Атырауской области (13,6 млрд тенге), меньше всего — в Улытауской (469,7 млн тенге). В пересчёте на душу населения лидирует Атырау (19 тыс. тенге), а наименьшие показатели — у Кызылординской, Карагандинской и Туркестанской областей.