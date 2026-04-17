Казахстан поднялся в ТОП-20 стран мира по авиационной безопасности

Казахстан вошёл в число 20 ведущих стран мира по уровню авиационной безопасности. Об этом стало известно по итогам участия казахстанской делегации в Глобальном симпозиуме по поддержке внедрения Международная организация гражданской авиации (GISS 2026), передает корреспондент BAQ.KZ.

На полях мероприятия состоялась встреча Президента Совета Международная организация гражданской авиации Тошиюки Онума с председателем Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиева. В переговорах также приняли участие региональный директор Бюро ICAO EUR/NAT Николас Ралло и постоянный представитель Казахстана при ICAO Тимур Тлегенов. Президент Совета ICAO высоко оценил вовлечённость Казахстана в деятельность организации.

«Я всегда высоко оцениваю активную позицию вашей страны и её вклад в работу ICAO. Это очень позитивный сигнал», — отметил Тошиюки Онума.

В свою очередь, Николас Ралло подчеркнул, что Казахстан стал примером для других государств. Как сообщила Салтанат Томпиева, за последние годы Казахстан значительно усилил позиции в авиационной отрасли.

«Показатель авиационной безопасности вырос с 62% до 95,7%, что позволило Казахстану войти в ТОП-20 мира. В 2025 году пассажиропоток вырос на 80% по сравнению с допандемийным периодом. Показатель безопасности полётов увеличился с 47% в 2009 году до 82% в 2025 году, что на 35% выше среднемирового уровня (69,3%) и европейского показателя (76%)», — заявила она.

Дополнительным шагом стало присоединение Казахстана к поправкам к статьям 50 (a) и 56 Чикагской конвенции. Это открывает возможность выдвижения страны в Совет ICAO на предстоящей чрезвычайной сессии Ассамблеи организации.

Также было отмечено, что Казахстан инициировал создание независимого органа по расследованию транспортных происшествий, планирует открыть современный авиационный учебный центр в Астане и реализует масштабную программу модернизации авиационной инфраструктуры.

В завершение встречи казахстанская сторона пригласила Президента Совета ICAO посетить страну и принять участие в Глобальном симпозиуме по авиационной безопасности (ICAO Security Week), который планируется провести 20–22 октября 2026 года. Ожидается, что мероприятие станет первым в истории Казахстана крупным международным форумом под эгидой ICAO и одним из крупнейших в регионе.

В рамках GISS 2026 делегация Казахстана также провела ряд двусторонних встреч с Генеральным секретарём ICAO Хуан Карлос Саласар, представителями авиационных властей ряда стран и международных организаций. По итогам переговоров подтверждена взаимная заинтересованность в расширении сотрудничества и обмене лучшими практиками в сфере гражданской авиации.