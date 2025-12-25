В этом году по итогам международных встреч Казахстан подписал коммерческие соглашения на сумму свыше 70 миллиардов долларов, сообщил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ.

"Каждый саммит, каждая встреча в верхах, каждый бизнес-форум полезны для нашей страны как с точки зрения укрепления международных позиций, так и усиления экономического потенциала", — отметил глава государства.

По его словам, Казахстан последовательно выстраивает дружественные отношения и всестороннее сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, укрепляя суверенитет страны и обеспечивая динамичное социально-экономическое развитие.

"Сейчас во всем мире разворачивается острейшая конкуренция за инвестиции, и нам отставать ни в коем случае нельзя. Только в этом году благодаря подписанным соглашениям открываются современные предприятия и создаются качественные рабочие места", — подчеркнул Токаев.

Президент также отметил, что Правительство и Национальный банк должны проводить согласованную, прагматичную политику, отвечающую текущим вызовам мировой экономики.