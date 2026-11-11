Казахстан подписал на COP31 соглашения в сфере зелёной энергетики на $1,2 млрд

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил национальный павильон страны на 31-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP31). В экспозиции представлены проекты по сохранению природных экосистем, переработке отходов, сокращению выбросов и развитию возобновляемой энергетики.

Концепция павильона объединяет природное наследие Казахстана, современные экологические инициативы и технологии будущего. Одними из центральных элементов стали интерактивные ИИ-гиды Үміт и Амур, созданные в образах туранских тигров.

Посетителям представили проекты лесовосстановления, сокращения выбросов метана и создания коридора зелёной энергетики через Каспийское море в Европу. Отдельные экспозиции посвящены переработке литий-ионных аккумуляторов, пластика и автомобильных шин, преобразованию отходов в энергию и технологиям снижения промышленных выбросов.

Программа павильона также охватывает восстановление Северного Аральского моря, сохранение экосистемы Каспия, энергетический переход, развитие углеродных рынков и привлечение зелёных инвестиций.

Особое внимание уделено цифровым решениям. В их числе — создание региональной углеродной ИИ-платформы, использование космических технологий для климатического мониторинга и развитие межгосударственной системы адаптации «Каспийский климатический щит».

В рамках COP31 казахстанская делегация подписала ряд соглашений по развитию возобновляемой энергетики и модернизации газовой инфраструктуры на общую сумму около 1,2 млрд долларов.

Документы предусматривают строительство ветровых электростанций мощностью 150 МВт в Туркестанской области и 1 ГВт в Костанайской области. Кроме того, планируется реализация проекта Aqyl Energy по установке 1,35 млн интеллектуальных счётчиков газа с дистанционной передачей данных.

Также подписаны документы о расширении международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.