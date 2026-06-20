Казахстан подписал протокол по водно-энергетическому сотрудничеству с двумя странами

В Бишкеке состоялась трехсторонняя встреча руководителей водно-энергетических ведомств Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан. Казахстанскую делегацию на переговорах возглавил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в водно-энергетической сфере, включая обеспечение стабильного функционирования региональной энергосистемы, рациональное использование водных ресурсов и координацию совместных действий в предстоящий вегетационный и осенне-зимний периоды.

Участники встречи отметили важность регулярного диалога и практического сотрудничества, направленного на укрепление энергетической безопасности и устойчивое развитие региона. Подчеркнуто, что эффективное взаимодействие в водно-энергетической сфере способствует обеспечению баланса интересов всех государств Центральной Азии и укреплению добрососедских отношений.

В ходе переговоров подтверждена приверженность сторон дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по вопросам поставок электроэнергии, обеспечения устойчивой работы энергосистем и координации водно-энергетических режимов.

По итогам встречи стороны подписали протокол, закрепляющий достигнутые договоренности и определяющий дальнейшие направления взаимодействия. Документ направлен на укрепление регионального партнерства, повышение эффективности совместной работы и обеспечение устойчивого развития водно-энергетического комплекса Центральной Азии.