Казахстан подписал соглашения по новым заводам, ВИЭ и финансированию проектов
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В присутствии Президента Касым-Жомарта Токаева состоялся обмен десятью подписанными документами. Они касаются строительства новых производств, энергетики, автопрома, химической промышленности, гостиничного бизнеса и финансирования инвестиционных проектов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Среди документов соглашение о строительстве в области Абай завода по производству электролитического алюминия и сопутствующей ветровой электростанции. Его заключили акимат области и консорциум Xinjiang Sanbao Industrial Group Co., Ltd. и Inner Mongolia Wanjiang Investment Co., Ltd.
С этим же консорциумом акимат области Абай подписал соглашение о строительстве в Семее завода по производству древесно-стружечных плит.
АО «Самрук-Энерго», China Energy Overseas Investment Co., Ltd. и SANY Renewable Energy Co., Ltd. заключили соглашение о совместной разработке проекта.
АО «НК «Kazakh Invest» и Silk Road Finance Corporation договорились об основных условиях создания на базе МФЦА специализированного инвестиционного фонда. Он будет ориентирован на финансирование перспективных проектов в Казахстане.
В Акмолинской области планируется реализация проектов в сфере возобновляемой энергетики. Акимат региона и SUNGROW Renewable Development Co., Ltd. подписали соглашение о сотрудничестве по строительству ветровых электростанций общей мощностью 450 МВт.
Еще один документ касается создания высокотехнологичного автомобилестроительного комплекса по производству легковых и специализированных автомобилей. Соглашение о намерениях подписали акимат Восточно-Казахстанской области и ТОО «East Motors Corporation».
Акимат Туркестанской области и ТОО «Туранская химическая компания» заключили соглашение о сотрудничестве по строительству завода по производству карбамидных удобрений.
Алматы представлен сразу в двух документах. Акимат города и Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited подписали соглашение о взаимопонимании по организации и сопровождению выпуска облигаций формата dim sum на Гонконгской фондовой бирже HKEX.
Еще одно соглашение предусматривает реализацию проекта многофункционального комплекса с гостиницей международного бренда и бизнес-центром. Документ подписали акимат Алматы, Everest Development и SunnyWorld Group.
АО «Банк Развития Казахстана» и China Construction Bank Corporation Astana Branch договорились о предварительных условиях финансирования на цели Банка Развития. Средства в том числе предполагается направлять на инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики.
Всего в присутствии Главы государства состоялся обмен десятью подписанными документами.
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