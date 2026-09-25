Казахстан подписал соглашения по новым заводам, ВИЭ и финансированию проектов

В присутствии Президента Касым-Жомарта Токаева состоялся обмен десятью подписанными документами. Они касаются строительства новых производств, энергетики, автопрома, химической промышленности, гостиничного бизнеса и финансирования инвестиционных проектов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Среди документов соглашение о строительстве в области Абай завода по производству электролитического алюминия и сопутствующей ветровой электростанции. Его заключили акимат области и консорциум Xinjiang Sanbao Industrial Group Co., Ltd. и Inner Mongolia Wanjiang Investment Co., Ltd.

С этим же консорциумом акимат области Абай подписал соглашение о строительстве в Семее завода по производству древесно-стружечных плит.

АО «Самрук-Энерго», China Energy Overseas Investment Co., Ltd. и SANY Renewable Energy Co., Ltd. заключили соглашение о совместной разработке проекта.

АО «НК «Kazakh Invest» и Silk Road Finance Corporation договорились об основных условиях создания на базе МФЦА специализированного инвестиционного фонда. Он будет ориентирован на финансирование перспективных проектов в Казахстане.

В Акмолинской области планируется реализация проектов в сфере возобновляемой энергетики. Акимат региона и SUNGROW Renewable Development Co., Ltd. подписали соглашение о сотрудничестве по строительству ветровых электростанций общей мощностью 450 МВт.

Еще один документ касается создания высокотехнологичного автомобилестроительного комплекса по производству легковых и специализированных автомобилей. Соглашение о намерениях подписали акимат Восточно-Казахстанской области и ТОО «East Motors Corporation».

Акимат Туркестанской области и ТОО «Туранская химическая компания» заключили соглашение о сотрудничестве по строительству завода по производству карбамидных удобрений.

Алматы представлен сразу в двух документах. Акимат города и Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited подписали соглашение о взаимопонимании по организации и сопровождению выпуска облигаций формата dim sum на Гонконгской фондовой бирже HKEX.

Еще одно соглашение предусматривает реализацию проекта многофункционального комплекса с гостиницей международного бренда и бизнес-центром. Документ подписали акимат Алматы, Everest Development и SunnyWorld Group.

АО «Банк Развития Казахстана» и China Construction Bank Corporation Astana Branch договорились о предварительных условиях финансирования на цели Банка Развития. Средства в том числе предполагается направлять на инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики.

Всего в присутствии Главы государства состоялся обмен десятью подписанными документами.