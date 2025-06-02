"Отдельным приоритетом для нас является укрепление сотрудничества между нашими странами. Казахстан привержен реализации совместных проектов по управлению водными ресурсами, а также продвижению принципов международного водного права. Вода – это не только природный ресурс, но и инструмент устойчивого развития и региональной стабильности. Только благодаря взаимодействию мы сможем эффективно противостоять климатическим вызовам", – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Таджикистан будет летом направлять до 491 млн кубов воды Казахстану
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан договорились о совместном использовании водохранилища "Бахри Точик".
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На полях Международной конференции по защите ледников, прошедшей в Душанбе, состоялось важное трёхстороннее соглашение в сфере водных ресурсов: Казахстан, Таджикистан и Узбекистан подписали протокол о совместном использовании водохранилища "Бахри Точик" в период с июня по август 2025 года, передает BAQ.KZ.
Протокол подписали министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов, а также главы профильных ведомств Таджикистана и Узбекистана. Документ регулирует режим эксплуатации водохранилища в пик вегетационного периода и предусматривает подачу 491 миллиона кубометров воды в Казахстан, что особенно важно для аграрных регионов страны в условиях засушливого лета.
Стороны договорились об эффективном и сбалансированном распределении воды, обеспечивая интересы всех стран-участниц. В документе также закреплены графики сброса и накопления воды, что позволит координировать агротехнические планы и избежать дефицита водных ресурсов в ключевых сельскохозяйственных районах Центральной Азии.
Эксперты отмечают, что подписание подобного соглашения - знаковый шаг к устойчивому управлению трансграничными водными ресурсами, особенно в условиях изменения климата и стремительного сокращения ледников. Водохранилище "Бахри Точик" - стратегически важный объект, играющий ключевую роль в обеспечении водной безопасности региона.
Многостороннее сотрудничество в водной сфере остаётся приоритетом для стран Центральной Азии. Казахстан выразил готовность к дальнейшей совместной работе по модернизации водохозяйственных систем и внедрению современных подходов к управлению водными ресурсами.
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