На полях Международной конференции по защите ледников, прошедшей в Душанбе, состоялось важное трёхстороннее соглашение в сфере водных ресурсов: Казахстан, Таджикистан и Узбекистан подписали протокол о совместном использовании водохранилища "Бахри Точик" в период с июня по август 2025 года, передает BAQ.KZ.

Протокол подписали министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов, а также главы профильных ведомств Таджикистана и Узбекистана. Документ регулирует режим эксплуатации водохранилища в пик вегетационного периода и предусматривает подачу 491 миллиона кубометров воды в Казахстан, что особенно важно для аграрных регионов страны в условиях засушливого лета.

Стороны договорились об эффективном и сбалансированном распределении воды, обеспечивая интересы всех стран-участниц. В документе также закреплены графики сброса и накопления воды, что позволит координировать агротехнические планы и избежать дефицита водных ресурсов в ключевых сельскохозяйственных районах Центральной Азии.

Эксперты отмечают, что подписание подобного соглашения - знаковый шаг к устойчивому управлению трансграничными водными ресурсами, особенно в условиях изменения климата и стремительного сокращения ледников. Водохранилище "Бахри Точик" - стратегически важный объект, играющий ключевую роль в обеспечении водной безопасности региона.

Многостороннее сотрудничество в водной сфере остаётся приоритетом для стран Центральной Азии. Казахстан выразил готовность к дальнейшей совместной работе по модернизации водохозяйственных систем и внедрению современных подходов к управлению водными ресурсами.