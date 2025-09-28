Делегация Казахстана на Мировой атомной неделе в Москве заявила о намерении приступить к строительству первой атомной электростанции в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по атомной энергии, передаёт BAQ.KZ.

В ходе мероприятия представители Казахстана провели ряд встреч с руководителями ведущих международных компаний и научных организаций в области атомной энергетики.

Особое внимание было уделено переговорам с руководством госкорпорации "Росатом". Стороны обсудили ключевые аспекты предстоящего проекта, включая выбор реакторной технологии, график реализации, финансирование, локализацию производства, подготовку квалифицированных специалистов, а также обеспечение высоких стандартов ядерной и радиационной безопасности.

Казахстанская сторона подчеркнула, что строительство АЭС является важной частью стратегии страны по развитию экологически чистых и высокотехнологичных источников энергии, укреплению энергетической безопасности и обеспечению устойчивого экономического роста.