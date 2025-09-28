Казахстан подтвердил планы по строительству первой АЭС на Мировой атомной неделе в Москве
Представители Казахстана провели ряд встреч с руководителями ведущих международных компаний.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Делегация Казахстана на Мировой атомной неделе в Москве заявила о намерении приступить к строительству первой атомной электростанции в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по атомной энергии, передаёт BAQ.KZ.
В ходе мероприятия представители Казахстана провели ряд встреч с руководителями ведущих международных компаний и научных организаций в области атомной энергетики.
Особое внимание было уделено переговорам с руководством госкорпорации "Росатом". Стороны обсудили ключевые аспекты предстоящего проекта, включая выбор реакторной технологии, график реализации, финансирование, локализацию производства, подготовку квалифицированных специалистов, а также обеспечение высоких стандартов ядерной и радиационной безопасности.
Казахстанская сторона подчеркнула, что строительство АЭС является важной частью стратегии страны по развитию экологически чистых и высокотехнологичных источников энергии, укреплению энергетической безопасности и обеспечению устойчивого экономического роста.
Самое читаемое
- В Костанае набирает обороты скандал из-за новой реформы ОСИ
- В Казахстан с визитом прибыл и.о. Президента Мьянмы Мин Аун Хлайн
- Абайская область и Карелия создадут совместные проекты в ключевых отраслях
- Трамп назвал себя "президентом Европы" на фоне растущего влияния на ЕС
- Джеки Чан приступил к съемкам нового проекта в Казахстане